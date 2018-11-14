Yeni Zelanda açıklarında 8 metrelik gizemli canlı tespit edildi
Yeni Zelanda açıklarında iki dalgıcın tespit ettiği dev bir solucanı andıran sıra dışı bir deniz organizmasının görüntüleri YouTube’da paylaşıldı.
Yaklaşık 8 metre uzunluğundaki yaratığın içi boş. Yayınlanan videoda, beyazımsı ‘solucanın' kıvrılarak yavaş yavaş yüzdüğü görülüyor.
The New Zealand Herald'ın haberine göre, daha önce böyle bir şey görmediklerini söyleyen dalgıçlar, başta gözlerine inanamadıklarını ve "uzun çoraba" benzeyen organizmanın mümkün olmadığını düşündüklerini anlattılar.
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