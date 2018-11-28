Yeni Zelanda, Çin telekom şirketi Huawei'nin sağladığı mobil iletişim altyapısını kullanılmasını yasakladı

Yeni Zelanda Hükümeti İletişim Güvenliği Bürosu, yerel cep telefonu operatörü Spark'ın 5G mobil iletişim ağı için Huawei'nin altyapı donanımlarını kullanmasına yasak getirdi.

Huawei'nin 5G teknolojisine özel olarak ürettiği sinyal kulelerinin "ağ güvenliği açısından ciddi risk oluşturacağı" belirtildi.

Çinli şirket daha önce Yeni Zelanda'da mobil iletişim altyapıları kurmuştu. Spark martta Huawei ile kurdukları 5G altyapısını sergilemek üzere başkent Wellington'da parlamentonun karşısındaki caddede pilot uygulama yapmıştı.

Bir başka Okyanusya ülkesi, Avustralya ağustosta Huawei'nin ülkesinde 5G altyapısı kurmasını yasakladı.

ABD Kongresi 2012'de yayımladığı raporda Huawei'nin Çin devletiyle olan ilişkilerine dikkati çekerek olası güvenlik riskleri nedeniyle ABD şirketlerine Huawei donanımlarını kullanmama tavsiyesinde bulunmuştu.

Yeni Zelanda'nın kararı Çin ile olan diplomatik ve ticari ilişkilerine zarar verebilir.

2008'de Çin ile serbest ticaret anlaşması imzalayan Yeni Zelanda, Pekin yönetimiyle bu tarz anlaşma yapan ilk ülke olmuştu.

Çin, her yıl Yeni Zelanda'dan milyarlarca dolar değerinde süt ürünü ithal ediyor.