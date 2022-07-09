Yerli cihaz ABD ve İngiltere'ye rakip oldu! Yabancı muadillerinden daha iyi

TÜBİTAK ve BİLGEM'in yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni nesil doküman inceleme cihazı 'FORDEX', sahte para ve dolandırıcılık gibi adli olayların aydınlatılmasında kullanılacak. Cihaz, 1 ay sonra Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere birçok resmi kurum ve kulüpte kullanıma girecek.

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen yeni nesil doküman inceleme cihazı, belgenin aslına uygun olup almadığını kısa sürede ve etkin şekilde tespit edebiliyor. Cihaz, polis ve jandarma bölgesinde sahte para ve dolandırıcılık gibi olayların aydınlatılmasında kullanılacak. Ayrıca diğer resmi kurumlarda ve kulüplerde de doküman incelemelerinde kullanılabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda test çalışmaları süren cihazın 1 ay sonra kullanıma girmesi bekleniyor.

YERLİ CİHAZ ABD VE İNGİLTERE'YE RAKİP OLDU

Cihazın kullanılacağı Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda Şube Müdürü İsmail Şahin, "Bu cihazımız tamamıyla çek, senet, para bu tarz evrakların sahte olup olmadığı konusunda uzmanlarımıza yardımcı olmakta ve yabancı menşeili ürünlerden de daha kaliteli bir hizmet vermektedir. Diğer ithal cihazlardan teknolojik anlamda daha hızlı ve etkin sonuç veriyor. Hedefimiz suç ve suçlarla mücadelede daha etkin daha verimli sonuç elde etmek. Avrupa, Amerika, İngiltere'de geliştirilen ürünlerle bizim ürünlerimiz şu an rakip pozisyonda. Şu anki yerli ve milli ürünlerimiz onları bir adım daha önde takip etmekte. Biz bundan çok mutluyuz. Böylelikle dışa bağımlılık azalıyor. Ülkemizin istihdamına da büyük bir destek veriyoruz. Bununla birlikte yerli ürünlerin ihracatında da büyük katkı sunarak ülkemizin gelişmesinde yerli ve milli anlamda milli kalkınma hamlesi anlamında destek oluyoruz" dedi.

'1 AY SONRA TAM KAPASİTE KULLANILACAK'

Şahin, FORDEX'in diğer cihazlardan farklı olduğunu, daha etkin ve hızlı sonuç verdiğini ifade ederek, "Bu sayede biz de adaletin etkinliğini verimini ve hızını da sağlamış bulunmaktayız. Kriminal Daire Başkanlığı olarak, Bomba İmha Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve 10 bölgede Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlükleri olarak görev yapmaktayız. Bu cihazımız 10 bölge kriminal polis laboratuvarlarımızda bulunmakta ve soruşturmacı birimlerin olsun, mahkemelerin olsun, başsavcılıklarımızın olsun taleplerini yerine getirmektedir. 1 ay sonra tam kapasiteyle kullanılmaya başlanacak. Hedefimiz suç ve suçlarla mücadelede daha etkin, daha verimli bir çalışma sergilemek" ifadelerini kullandı.

'CİHAZIN ÜRETİMİNE DESTEK SAĞLIYORUZ'



Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Belge Asistanı Komiser Berkan Kuş, FORDEX'in test aşamasında görev aldığını belirterek, "Biz savcılık makamlarının talepleri doğrultusunda incelemelerimizi gerçekleştiriyorken doküman inceleme cihazı mikroskop ve diğer belge inceleme cihazlarımızdan faydalanıyoruz. Bunlarla birlikte şu anda üretim aşamasında ve tamamlanmasını beklediğimiz yerli doküman inceleme cihazımızın da FORDEX'in de piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Kriminal Daire Başkanlığı olarak bu cihazın üretimine destek sağlıyoruz. Cihazın gelişmesine katkıda bulunuyoruz" dedi.