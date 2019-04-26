Göktüğ projesinde son viraja girildi

Türk savunma sanayisinde füze, roket ve mühimmat alanlarında Ar-Ge yeteneği ile ürüne dönüşen başarılı sistem ve alt sistemler geliştiren TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), sektörün gelişimi ve yurt dışına bağımlılığının azaltması amacıyla projeler yürütüyor.

Katma değeri yüksek çalışmalara imza atan enstitü, geliştirdiği ürünlerle ülkenin yurt dışına bağımlılığının asgari seviyeye indirilmesi yönünde kilit rol oynuyor.

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, yürüttükleri projelerde gelinen aşamalar ve 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergileyecekleri yeni ürünlere ilişkin bilgi verdi.

Okumuş, TÜBİTAK SAGE'nin iç, dış ve yatırım projeleri olarak, bütçe büyüklüğü 3,6 milyar lirayı bulan yaklaşık 50 proje yürüttüğünü söyledi.

Hava-hava füzelerinin kullanılmasıyla hava savaşının kurallarının yeniden yazıldığına işaret eden Okumuş, "İyi bir hava-hava füzeniz varsa savaşa 1-0 önde başlıyorsunuz. Biz de bunun bilinciyle hava-hava füzelerimizi en yüksek teknolojiye sahip olarak geliştiriyoruz." dedi.

Bu nedenle Türkiye'nin ilk hava füzelerinin geliştirildiği Göktuğ Projesi'nin en fazla önemsedikleri projelerden biri olduğunu vurgulayan Okumuş, şöyle konuştu:

"Geçen IDEF'te tanıtımını yaptık. Aktif radar güdümlü ve uzun menzilde etkin görüş ötesi füzemiz ve görüntülemeli kızıl ötesi arayıcı başlığa sahip görüş içi füzemizin balistik atış testleri başarıyla gerçekleştirildi, yer denemeleri aşamasının sonuna gelindi. Eş zamanlı olarak uçuşlu testleri de devam ediyor. Göktuğ Projesi ile ilgili son viraja girdik. IDEF'ten birkaç ay sonra atışlı testlerimiz yapılacak. 2020 sonunda projenin artık tamamlanmasını hedefliyoruz. 2020 yılında uçaktan atışlı testlerimizle atışlı testler de tamamlanmış olacak. Sonrasında da seri üretim tarafıyla ilgili gelişmeleri bekleyeceğiz. 2021 yılı içinde ürünün silahlı kuvvetler envanterine girmesini hedefliyoruz."

SERT BETON HEDEFLER İÇİN SOM-B2 GELİYOR

Gürcan Okumuş, TÜBİTAK SAGE tarafından son dönemlerde geliştirilen en önemli mühimmatlardan birinin de Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) olduğunu bildirdi. Kendi sınıfında dünyanın en iyilerinden birisi olan SOM ailesi ile Türk Hava Kuvvetlerine 250 kilometreden yüksek hassasiyetle hedefleri imha yeteneği kazandırıldığına dikkati çeken Okumuş, şu bilgileri verdi: