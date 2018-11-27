Yerli Hava Savunma Sistemi Korkut-D denizlerde

Milli ve modern bir hava savunma sistemi olan (Korkut-D (CİWS-35), Türk donanma gemilerinde kullanılacak. Sistemde 35 milimetrelik çift top bulunuyor. Korkut-D, seyir füzeleri ve anti-gemi füzeleri başta olmak hava tehditlerini bertaraf edecek.

Kara Kuvvetleri envanterindeki emektar M-42A1/A2 Duster Walker sistemlerinin yerini alacak olan KORKUT Hava Savunma Sistemi, FNSS ürünü ZMA-30 paletli Zırhlı Muharebe Aracı üzerine entegre edildi. 30 Ton sınıfı zırhlı muharebe aracı amfibik bir araç olup, TSK bünyesinde görev yapan AKINCI ZMA’ya göre çok daha büyük süspansiyon kapasitesi ve arttırılmış güç gurubu performansına sahip. ZMA-30 KORKUT Platformunun şasesi özel bir zırh korumasına sahip ve mayınlara karşı dayanıklı. Bunun yanı sıra ZMA-30 KORKUT platformu nehir ve göletlerden geçiş yapabilmesi amacıyla iki adet su jeti ile donatıldı. Dünyada ilk defa uygulanan bu sistem sayesinde KORKUT rakip platformlara karşı büyük bir üstünlük sağlıyor.

Dakikada bin 100 mermi

KORKUT’un ateş gücü MKEK tarafından üretilen iki adet 35 mm'lik toptan oluşuyor. Hareket halinde de atış yapabilen KORKUT, iki ayrı mermi besleme sistemi kullanarak, namlulardan biri arızalansa dahi diğer namlu ile atışa devam edebiliyor. Otomatik mühimmat besleme sistemi de olan KORKUT, dakikada bin 100 atış yapabiliyor. Menzili 4 kilometre olan sistem, hava-yer mühimmatları, seyir füzeleri, helikopter ve İnsansız Hava Araçlarına karşı geliştirildi. İhtiyaçlar doğrultusunda sisteme STINGER ve IGLA-S gibi kısa menzilli IR güdümlü füzeler de monte edilebilecek. KORKUT'un toplam 400 adet mermi taşıma kapasitesine sahip olduğu yetkililerce belirtiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen KORKUT alçak irtifa hava savunma sisteminin Deniz Kuvvetleri için üretilen modeli Korkut-D’nin testleri geçtiğimiz Mayıs ayında başarıyla gerçekleştirilmişti.