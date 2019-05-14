Yerli ‘Kara Şahin’in motoru hazır
Sikorsky helikopterlerin Türkiye’de yerli olarak imalatı projesi olan 3.2 milyar dolar bütçeli ‘Yerli Kara Şahin’in motoru göründü. İlk 4 motor TUSAŞ’a teslim edildi. Yerli Kara Şahin, TUSAŞ, TEI ve ASELSAN’ın işbirliğiyle uçurulacak.
Eskişehir’de kurulu TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından üretilen ve Türkiye’nin ilk yerli ‘Kara Şahin’ helikopteri olarak bilinen genel maksat helikopterinin 2 bin beygir gücündeki ilk T700-TEI-701D motoru, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) teslim edildi. Motorların teslimi için TEI Eskişehir tesislerinde tören düzenlendi. Törene Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekili Harun Karacan ve TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit katıldı. Yerli helikopter üretiminin kısa vadede olmadığını kaydeden Demir, “Artık Türkiye motor tasarımıyla ilgili belirli adımlar atmaya başladı. Gördüğünüz gibi milli helikopterimizin ve ilaveten Atak helikopterimizin motoru olabilecek motorun çalışmaları devam ediyor” dedi.
24 SAAT ÇALIŞMA
Demir “Bu çalışmalar sabahtan akşama hemen oluverecek çalışmalar değil. Bir taraftan bu tür çalışmaların aldığı sürenin ne kadar uzun bilirken diğer taraftan da biz daha hızlı daha çevik daha atak olmamız lazım diyoruz. Genel müdürümüzle çeşitli konuşmalarımızda Cumhurbaşkanı’mızın kendisini nasıl sıkıştırdığını biliyoruz, bizi nasıl sıkıştırdıklarını biliyoruz. Öyle 5 yıllar, 8 yıllar gibi rakamlar bize biraz tuhaf geliyor. Onun için gün 24 saat diyoruz. Gerekirse 24 saatin hepsini kullanalım ama bu işi olabildiğince hızlı yapalım; çünkü ülkemizin gerçekten ihtiyacı var. Sadece turboşaft motoru değil turbo jetlere, turbo fanlara da ihtiyacı var ve bunları hızla hayata geçirelim, diyoruz” diye konuştu.
236 MOTOR ÜRETİLECEK
TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ‘Kara Şahin’ olarak bilinen genel maksat helikopteri motorlarından 236 adet üretileceğini ve orduya teslim edileceğini söyledi. Akşit “Proje uzun yıllar önce çalışılmasına başlanmış, 20 yıla varan geçmişi var. Ordumuzun ihtiyacı olan genel maksat helikopteri Sikorsky helikopterlerin Türkiye’de yerli olarak imalatı projesi, 3.2 milyar dolarlık devasa bir proje. Bu projede TEI olarak biz helikopterlerin motorlarını yerli olarak imal etmekle yükümlüyüz. 3 büyük ortağın desteğiyle yerli ‘Kara Şahin’ helikopterlerimizi uçuracağız” dedi.
GÖKBEY'İN TESTLERİ İÇİN MERKEZ
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, temsili olarak yerli üretim ‘Kara Şahin’ motorunun bulunduğu camekana ‘gönderen Eskişehir TEI, alıcı ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ yazılı kağıtlar yapıştırarak, teslimi gerçekleştirdi.
TEMEL ATILDI
Demir ve beraberindekiler, daha sonra TEI tesislerinde Gökbey helikopter motorunun geniş testlerinin yapılacağı 30 bin metrekarelik yeni test binası olan Turboşaft Ar-Ge Test Merkezi’nin temelini attı. Turboşaft Ar-Ge Test Merkezi’nde Gökbey Genel Maksat Helikopteri’ne güç verecek 1400 beygir gücünde yerli ve milli turboşaft motorunun tüm testleri TEI tarafından yapılacak. Merkez sayesinde TEI-TS1400 motorunun yurt dışı test ihtiyacı azalacak, gerek zaman gerekse maliyet anlamında tasarruf sağlanabilecek.
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