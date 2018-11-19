Yerli tanksavar füzesi KARAOK'un detayları açıklandı

Karaok’un teknik detaylarını Birleşik Krallık Dergisi Jane’s yazdı

Roketsan’ın 125 mm Koraok kısa menzilli ATGM piyade ve amfibi ve özel kuvvetler için tasarlandı. Karaok tanksavar füzesinin atışı omuzdan başlatılıyor, füzenin menzili bin metreyi geçiyor.

Ağırlığı 25 kg'dan az olan Karaok’un uzunluğu 110 santimetreyi buluyor. Füze, tandem harp başlığı taşıyor ve hibrit çift aşamalı roket motoru ile donatıldı.

Aselsan tarafından 12 Ağustos 2016’da Kamu Aydınlatma Platformu [KAP]’na gönderilen açıklamada Roketsan ile KARAOK Sistemi Kızılötesi Arayıcı Başlık Geliştirilmesi’ne ilişkin toplam bedeli yaklaşık ₺44 Milyon ve yaklaşık €7.5 Milyon tutarında sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Fuze, OMTAS altyapısı kullanılarak geliştirildi. ABD yapımı anti tank füzesi FGM-148 Javelin'in benzeri özelliklere sahip.

OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi

OMTAS üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli tanksavar silah sistemi. Özgün tasarımı ve üzerinde barındırdığı yeni nesil tasarımı ile öne çıkan, milli olarak geliştirilen kali ye OMTAS Silah Sistemi esas olarak tam atım füze; atış platformu, atış kontrol ünitesi-gözetleme birimi, atış kontrol ünitesi-kontrol biriminden oluşan fırlatma sistemi; taşıma sandıkları ve eğitim simülatöründen oluşmakta.