Yerli üretimin teşviki kapsamında fiber altyapı uzunluğu 600 bin kilometreye çıkarılıyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Taslağı'nı hazırladı.

Hedeflerin belirlendiği 5 yıllık dönemde genişbant altyapı ve kullanımının yaygınlaştırılması, yeni teknolojilerin ve yerli üretimin teşviki, iletişim sistemlerinin, altyapı güvenliğinin ve ulusal siber güvenliğin sağlanması, rekabetin geliştirilmesi ve tüketici haklarının güçlendirilmesi öngörülüyor. Planın, Türkiye'nin bilgi teknolojileri, iletişim ve posta sektörlerine rehberlik etmesi bekleniyor.

Plana göre, fiber altyapı uzunluğunun bu yıl 600 bin kilometreye, 2028 yılına kadar da 850 bin kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Fiberin toplam sabit genişbanttaki payının 2024'te yüzde 35'e ulaştırılması, mobil genişbant penetrasyon oranının yüzde 90'a çıkarılması öngörülüyor.

Türkiye'nin bu yıl yeni nesil haberleşme teknolojilerinde yerli üretime, AR-GE'ye ve teknoloji geliştirmeye odaklanması, dijital dönüşümün bu alanlarda hızlandırılması, teknoloji bağımsızlığının güçlendirilmesi ve ekonomik büyümenin desteklenmesi hedefleniyor.

Kritik altyapılarda "siber tehdit koruması" güçlendirilecek

Ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetlere bu yıl da ağırlık verilecek. Siber tehditlerin hızlıca tespiti, uyarı üretme ve engellemeye yönelik teknolojik tedbirlerin alınması, elektronik haberleşme altyapısı ve diğer kritik altyapıların siber tehditlere karşı korunması ana hedefler arasında yer alıyor.

Bu yıl siber tehdit istihbaratı edinimi, üretimi ve paylaşımı konusunda paydaşlarla koordinasyon sağlanarak, hızlı tespit ve erken müdahale imkanlarıyla söz konusu tehditlere karşı mücadele güçlendirilecek.

Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin sürdürülmesi, nesnelerin interneti ve güvenliğine ilişkin düzenleme çalışmalarının yapılması planlanırken elektronik ortamda kullanıcı güveninin artırılması ve elektronik işlemlere hukuki geçerlilik kazandırılmasına yönelik çalışmalara odaklanılacak.

Alan adlarına ilişkin uluslararası düzenlemeler takip edilip, gerekli düzenlemelerin yapılması öngörülürken internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımının yaygınlaştırılması için adımlar atılacak.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere, toplumda internetin ve teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımı, dijital becerilerin geliştirilmesi amacıyla farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek.

SOME SAYISI ARTIYOR

İnternet ortamındaki yasa dışı ve zararlı içerikle mücadele sürerken yerli ve pozitif içerikler geliştirilmesi konusunda da çalışmalar yapılacak.

Siber güvenlik tatbikatlarına katılımcı sayısının artırılması, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Siber Olaylara Müdahale Merkezi (SOME) sayısının 2 bin 200'e ulaştırılması hedefleniyor.

SOME'lerde görevli uzman sayısının bu yıl 7 bin 220, düzenlenen siber güvenlik yarışmalarına katılan katılımcı sayısının 500 olması bekleniyor.

Ayrıca, USOM tarafından 130 bilinçlendirme eğitimi düzenlenmesi öngörülüyor.

Bu yıl güvenli internet hizmeti kullanıcısının 43 milyonu bulacağı tahmin ediliyor.