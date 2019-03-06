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Yerli ve milli uydumuz RASAT İsrail’i uzaydan görüntüledi

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından Türkiye’de tasarlanıp üretilen ilk milli yer gözlem uydumuz RASAT, İsrail'in başkenti Tel Aviv’i uzaydan görüntüledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Yerli ve milli uydumuz RASAT, İsrail'in başkenti Tel Aviv’i uzaydan görüntüledi

Tel Aviv, İsrail; 3 Ocak 2019 RASAT uydu görüntüsü
 
Tasarım ömrü üç yıl olan RASAT, 17 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla yörüngesindeki yedinci yılını doldurdu. RASAT, bu 7 yıl süresinde yörüngesinde 37 bin 290 tur attı, toplam 2 bin 448 görüntüleme görevi gerçekleştirerek 14 milyon 57 bin 100 kilometrekarelik alanı görüntüledi.
 
 
Tel Aviv, İsrail; 3 Ocak 2019 RASAT uydu tam şerit görüntüsü
 
RASAT’IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
 
17 Ağustos 2011’de Rusya’dan fırlatılan RASAT uydusu, güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede ve 700 kilometre irtifada bulunmaktadır. RASAT, yörünge özelliği sayesinde Dünya’nın her yerinden görüntü alabilmektedir. 7,5 metre siyah-beyaz ve 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek kameraya sahiptir. Yeniden ziyaret zamanı ortalama 4 gün olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebilmektedir. Her bir çerçeve görüntüsünün boyutları 30 km x 30 km olup 960 km uzunluğuna kadar şerit görüntü alınabilmektedir.
 
GEÇTİĞİMİZ YIL YUNANİSTAN’I GÖRÜNTÜLEMİŞTİ
 
RASAT, 2 Ocak 2018 tarihinde Yunanistan'ın Korint Kanalı ve Mora Yarımadası’nı yüksek çözünürlükte görüntülemişti.
 

Korint Kanalı, Mora Yarımadası; 2 Ocak 2018, RASAT uydu görüntüsü
 
Korint Kanalı, Yunanistan’ın kuzeyi ile Mora Yarımadası’nı ayıran yapay kanaldır. Korint, Ege Denizi ve Adriyatik Denizi’ni birbirine bağlayarak gemilerin yaklaşık 400 km daha az yol almasını sağlar.
 
 
Yunanistan; 2 Ocak 2018, RASAT uydu görüntüsü

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