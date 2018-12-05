ASELSAN’ın geliştirdiği yeni silah sistemi Sarp Zafer, Nurol Makina’nın seri üretim aşamasına getirdiği Yörük 4×4’e entegre edilerek test edildi. Sistemin çöl şartlarında gerçekleştirilen atışlı saha testleri başarı ile tamamlandı. Sarp Zafer sistemi araç içindeki personele, dışarıya çıkmadan silah sistemini besleme imkanı tanıyor. Yüksek stabilizasyon performansı, otomatik hedef takip ve tespit yeteneğiyle kullanıcının hareketli hedefleri kolaylıkla takip edebilmesini, yüksek vuruş isabetiyle etkisiz hale getirilmesini sağlıyor. Hedef mesafesi, hedef hız ve rotası, meteorolojik bilgiler ve mühimmat tipine göre otomatik balistik düzeltme yeteneğine sahip olan Sarp Zafer, üzerindeki termal kamera ve gündüz görüş kamerasıyla zorlu çevre koşullarında görev yapabiliyor.

Katar Özel Kuvvetleri “YÖRÜK” kullanacak

Nurol Makina’nın özgün olarak geliştirdiği askeri şasi üzerine tasarladığı ve IDEF 2017’de konsept tasarımını görücüye çıkardığı araç, henüz seri üretime geçmeden ilk siparişini Katar’dan aldı.

Bağımsız süspansiyonlu, sürekli 4 çeker, kendinden CTIS (merkezi lastik şişirme) sistemine sahip olan ve 10 ton ağırlığındaki araç, 4 ton taşıma kapasitesine sahip. Temel koruma seviyesi EN 1063 BR6, NATO Stanag 4569 Seviye 1 olan araç, ilave zırh ile daha yüksek koruma seviyelerine çıkartılabiliyor.

Araç, optimum performans ve çoklu göreve hazırlıklı olma özellikleri amacıyla tasarlanmış operasyonel birliklere silah sistemleri taşıyıcılığından keşif görevlerine kadar bir dizi yetenekler sunuyor.

Araç Özellikleri

Personel: 5+4 kişiye kadar

Motor: 300 BG

Max Tork: 813 NM

Hız: 140 km/saat

Menzil: 700 km.

Araç Ağırlığı: 10000 kg

Dönüş Yarıçapı: 6 m

Dik Eğim: %70

Yan Eğim: 40

Hendek Geçiş: 90 cm

(defenceandtechnology)