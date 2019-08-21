26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7161
  • 6,3505
  • 275.228
  • 95699.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

YouTube'un geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma, yanlışlıkla yüzlerce videoyu yayından kaldırdı

YouTube'un kuralları ihlal eden videoları kaldırma amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma, 'robot savaşı' videolarındaki robotları hayvan zannederek yüzlerce videoyu yanlışlıkla sildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'nin haberine göre, dünyanın en büyük video izleme sitesi YouTube, robot savaşı içerikli yüzlerce videoyu kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle sistemden kaldırdı ve paylaşım sahiplerine işlemle ilgili e-posta gönderdi.
 
YouTube, robot savaşı içerikli videoların sahiplerine yolladığı açıklama mesajında, videoların "hayvan dövüştürme" ve "hayvanlara eziyet" sebebiyle kaldırıldığını belirtti.
Silinen videolar yeniden yayınlanacak
 
Silinen videolarının sayısının artması ve kullanıcıların YouTube'dan konuya ilişkin açıklama istemesi üzerine, YouTube imzasıyla The Verge'ye gönderilen açıklamada, videoların yanlışlıkla silindiği, YouTube'nin robot savaşı içerikli videoların kaldırılmasına yönelik bir politikasının olmadığı belirtildi.
 
Açıklamada ayrıca, yanlışlıkla silinen "robot savaşı" videolarının yeniden yayınlanacağı kaydedildi. Kimi kullanıcılar videoların hayvan isimleri içeren başlıklarla paylaşılmasından dolayı silindiğini ileri sürerken, uzmanlara göre başlığında hayvan ismi içermeyen videoların da silinmesi bu ihtimali zayıflatıyor.
 
Uzmanlar, YouTube'un da aralarında olduğu birçok dijital platformun çeşitli amaçlarla geliştirdiği yapay zeka sistemlerinin yanlış sonuçlar doğurmasının, toplumun bu sistemlere olan güvenini olumsuz etkilediğini savunuyor.

İsrailli uyuşturucu baronu elini kolunu sallayarak kaçtı, ülke karıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rekabet Kurulundan Türk Eczacıları Birliğine soruşturma

Rekabet Kurulundan Türk Eczacıları Birliğine soruşturma

Otomobil devleri birleşiyor mu? Taraflar arasında önemli görüşme

Otomobil devleri birleşiyor mu? Taraflar arasında önemli görüşme

İsrail'den İran hedeflerine hava saldırısı! İstihbaratı ABD mi verdi?

İsrail'den İran hedeflerine hava saldırısı! İstihbaratı ABD mi verdi?

Türkiye'nin sınırında kazılar yeniden başladı

Türkiye'nin sınırında kazılar yeniden başladı

Bakan Soylu'dan CHP'ye çağrı: Herkes safını belirlemeli

Bakan Soylu'dan CHP'ye çağrı: Herkes safını belirlemeli

Türkiye'nin ünlü otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ünlü otobüs firması satılıyor

İngiltere kraliyet ailesinde 'sapık milyarder' krizi: Gerçek ortaya çıktı

İngiltere kraliyet ailesinde 'sapık milyarder' krizi: Gerçek ortaya çıktı

Bu liste başka yerde yok! 100 ikinci el fırsatı sizin için derledik

Bu liste başka yerde yok! 100 ikinci el fırsatı sizin için derledik
 

POPÜLER HABERLER

Yeni İHA´ları ilk uçuşunu yaptı... 24 saat havada kalabiliyor

Yeni İHA´ları ilk uçuşunu yaptı... 24 saat havada kalabiliyor

Ölen 'buzul' için tören...

Ölen 'buzul' için tören...

Yürek burkan görüntü... Çaresizlikten denize böyle atladılar

Yürek burkan görüntü... Çaresizlikten denize böyle atladılar

Efsane geri dönüyor! İşte tüm detaylar...

Efsane geri dönüyor! İşte tüm detaylar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019