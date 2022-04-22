Yüzde 52'lik yerliliğe sahip! Türkiye'de kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karaman Organize Sanayi Bölgesinde bazı tesislerde incelemelerde bulundu.

Varank, MEVKA-KOP Başkanlığı Karaman Toplu Açılış ve İmza Töreni'nin ardından ziyaret ettiği bazı tesislerde işçilerle bir araya geldi.

Duru Bulgur Bakliyat Paketleme Tesisinde işçilerle ve yetkililerle sohbet ettikten sonra bir işçiye çuval taşımasında yardım eden Bakan Varank, ardından Toprakçılar Makine İmalat Tesisini ziyaret etti.

Varank, daha sonra otomasyon firması White Rose'a geçti.



Yetkililerden fabrika hakkında bilgi alan Varank, firmanın ürettiği elektrik oto şarj cihazını inceledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Varank, Karaman'a gelerek bir takım açılışlar yaptıklarını önümüzdeki dönemlerde neler yapabileceklerini konuştuklarını söyledi.

Karaman sanayisini de ziyaret ettiklerini anlatan Varank, "Şu anda OSB'de bulunan firmalarımızdan birini ziyaret ediyoruz. Karaman aslında tarımdaki güçlü varlığıyla biliniyor ve buna dayalı tarımsal sanayisiyle biliniyor. Ama buradaki makine imalatçıları farklı sektörlerde çalışan firmalarımızda hem bizim gururumuz hem Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. " dedi

Geçtiğimiz günlerde Yozgat'a gittiklerini ve orada balistik sektöründeki bir firmayı gezdiklerini hatırlatan Varank, şunları kaydetti:

"Karaman'da yüksek hızda elektrikli şarj istasyonu imal eden firmamızı ziyaret ediyoruz. Bu yanımızda gördüğümüz yüksek hızlı şarj istasyonu yüzde 52'lik yerliliğe sahip. Yani yerli malı belgesi alabilecek ve önümüzdeki dönemde elektrikli araçların yaygınlaştırılması için Türkiye'de kurulacak yüksek hızda elektrikli şarj istasyonlarından bir tanesi olabilecek bir ürün. Biz Anadolu sermayesine ve üretim gücüne gerçekten inanıyoruz. Zaman zaman ben birileri istemese de birileri beğenmese de ifadeler kullanıyorum. Bunu çok ayrımcı bulan insanlar oluyor. Ama Yozgat dediğimizde burun kıvıranların, Karaman dediğimizde dudak bükenlerin aslında Anadolu sanayisinin neler yapabildiklerini görmesi gerekiyor. Bu anlamda benim dilim ayrıştırıcı değil, Karaman'a, Yozgat'a dudak bükenlerin tavrı aslında Türkiye için ayrıştırıcı bir tavır. Ayrıştırıcı bir dil. Ben firmamıza teşekkür ediyorum. Bugün Karamanda gördüklerimiz Karamanın başardıkları tüm ülkemiz için mutluluk verici. İnşallah Türkiye ekonomisine katkısını Karaman daha ileri noktalara taşıyacak."