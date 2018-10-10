Zararlı yazılım geliştirene Letonya'dan ceza

2013 yılında gerçekleşen bazı siber saldırılarda kullanılan zararlı yazılımların geliştirilmesine yardımcı olduğu belirlenen Letonyalı bilgisayar programcısı 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 37 yaşında Letonya vatandaşı Ruslan Bondars, yargılanmasında suçlu bulundu.

Hacker'lar, siber suçlarda kullanılan “Scan4You” adlı programlarıyla, anti-virüs programlarının geliştirdikleri zararlı yazılımı tanıyıp tanımadığını test ettiler. Bu, siber suçlulara satılan zararlı yazılım kitlerine uyarlanabilmekteydi. Bondars, ürünün yasal kullanımları olduğunu için yasadışı olarak kullanıldığında bundan kendisinin sorumlu olmayacağını iddia etti.

Görevli savcı “Davalı, teorik yasal kullanımları olan bir bilgisayar ürünü yaratmanın ve satmanın bedelinin kendisine ait olduğunu sanıyor. Ancak durum böyle değil. Zararlı yazılımların, çoğu zaman teorik olarak yasadışı kullanımları mevcuttur" diye ekledi.

2013 yılında, bir Scan4You kullanıcısı, yaklaşık 40 milyon hedef müşterinin kredi kartı bilgilerini ele geçirmişti.

NELER YAPILABİLİR?

Zararlı yazılımlarla ilgili olarak İngiltere merkezli faaliyet gösteren siber güvenlik kuruluşu Keepnet Labs’in CEO’su Ozan Uçar, bu tür zararlı yazılımların, kişisel bilgilerin ele geçirilmesini sağlayan, kullanıcıların sistemine ve bilgisayarına zarar verebilen yazılımlar olduğunu ve gerekli önlemler alınmadığında şu sorunlara yol açabileceğini söyledi:

- E-posta hesaplarınız, banka şifreleriniz ve diğer kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir

- İşletim sisteminizin veya diğer programlarınızın çalışmamasına, hatalı çalışmasına neden olabilir

- Bilgisayarınızdaki dosya ve klasörleri silebilir, kopyalayabilir, yerlerini değiştirebilir veya aygıtlarınıza yeni dosyalar ekleyebilirler

- Yeni güvenlik açıkları oluşturarak, farklı saldırılar gerçekleştirebilir

- Tuş kaydedici gibi programlarla her bastığınız tuşu kaydedebilir bunu rapor haline getirebilir

- Kullanıcıları istenmeyen web sayfalarına yönlendirebilir

- Bilgisayar ve sistem kaynaklarını kullanarak, sistemde yavaşlamalara neden olabilir.

(Haber Türk)