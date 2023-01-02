Antalya 2023'e hızlı giriş yaptı

2022 yılını 13 milyon 74 bin 142 turistle kapatan Antalya, yeni yıla da hızlı giriş yaptı. Fraport TAV Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne 1 Ocak 2023 tarihinde 62 uçakla 8 bin 759 misafir iniş gerçekleştirirken, Gazipaşa-Alanya Havalimanı da 2 uçakla 268 yolcu geldi.

YILIN İLK GÜNÜNDE RUSLAR ZİRVEDE

Geçtiğimiz yıl 3 milyon 363 bin 857 turist ile birinci sırada yer alan Alman turistler, yılın ilk gününde zirveyi Rus turistlere bıraktı. Antalya Havalimanı verilerine göre; 1 Ocak'ta kente 2 bin 843 Rus turist gelirken, 2 bin 726 turistle Almanya ikinci sırada yer aldı. İlk iki sırayı 760 turistle İsrail, 475 ile İngiltere ve 473'le de İsviçre takip etti.