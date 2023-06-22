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Turizm

Bölge tur destinasyonuna eklendi: Turist yağacak

Türkiye'nin en büyük tematik parkları arasında gösterilen Denizli'deki Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nı ziyaret eden Malezyalı turizmciler, tur destinasyonuna aldıkları bölgeye bu yaz en az 20 bin Malezyalıyı getirmeye hazırlanıyor.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 21:44 - Güncelleme:
Bölge tur destinasyonuna eklendi: Turist yağacak
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Pamukkale Belediyesinden yapılan açıklamada, Seyir Tepesi'ni ziyaret eden Malezyalı tur operatörlerinin bölgeyi tur destinasyonuna ekledikleri belirtildi.

Açıklamada, tur operatörlerinin çok beğendiği Seyir Tepesi'ne, bu yaz en az 20 bin Malezyalıyı bölgeye getirmek için çalışmalar yürütecekleri ifadeleri yer aldı.

Pamukkale'de 405 bin metrekarelik büyüklüğe sahip olan Seyir Tepesi Şehir Ormanı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tesisteki, 27 metre yüksekliğindeki horoz heykeli, yapay şelalesi, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve tematik özellikleri ile şehre değer katıyor.

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