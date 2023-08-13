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  • Geçen yıla göre yüzde 66,7 arttı! Bakan Uraloğlu: Rekor sayılara ulaşacağız
Turizm

Geçen yıla göre yüzde 66,7 arttı! Bakan Uraloğlu: Rekor sayılara ulaşacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz döneminde kurvaziyer yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,7 arttığına dikkati çekerek, 'Kruvaziyer limanlarına yaptığımız yatırımların turizme ve ülke ekonomisine katkıları rakamlara yansıyor. Yıl sonuna kadar rekor yolcu sayılarına ulaşılacağını öngörüyoruz.' dedi.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 11:17 - Güncelleme:
Geçen yıla göre yüzde 66,7 arttı! Bakan Uraloğlu: Rekor sayılara ulaşacağız
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Uraloğlu AA muhabirine, Türkiye'nin limanlarına demir atan kruvaziyer gemi ve yolcu sayısı verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin turizmde talep gören ülkeler arasında yer aldığına işaret eden Uraloğlu, bu durumun kruvaziyer gemi ve yolcu sayısına da yansıdığını belirtti.

Uraloğlu, yaz döneminin başlamasıyla ülkeye turist girişlerinin yükseldiğini anımsatarak, "Yaz döneminde kruvaziyer yolcu sayısı da artıyor. Nisanda 88 bin 566 olan kruvaziyer yolcu sayısı mayısta 176 bin 840'a yükseldi. Haziranda ise 183 bin 407 ve temmuzda 209 bin 33 yolcu geldi. Geçen yıl mayıs-haziran-temmuz döneminde ülkemize 341 bin 556 kurvaziyer yolcusu gelirken, bu yıl ise aynı dönemde yüzde 66,7 artarak 569 bin 280'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

"YIL SONUNDA KRUVAZİYER YOLCU SAYISININ 1 MİLYONU GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Kruvaziyer turizmi için uzun yıllardır yatırım yaptıklarının altını çizen Uraoğlu, "Kruvaziyer limanlarına yaptığımız yatırımların turizme ve ülke ekonomisine katkıları rakamlara yansıyor. Yıl sonuna kadar rekor yolcu sayılarına ulaşılacağını öngörüyoruz. Yıl sonunda bu şekilde ülkeye gelen yolcu sayısının 1 milyonu geçmesini bekliyoruz. Gelecek yıllarda da bu sayının artarak devam edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, kruvaziyer gemilerinin en çok Türkiye'nin gözde turizm merkezleri ile İstanbul'a yanaştığını ifade ederek, "Bu limanlarımızın ilk sırasında önemli lojistik hublarından biri olan Kuşadası yer alıyor. Bunu İstanbul, Çeşme, Bodrum ve Çanakkale limanları takip ediyor." dedi.

Sadece turizm açısından değil, yük taşımacılığında da bu limanların çok önemli olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, ihracat amaçlı konteyner yüklemelerinin temmuzda yüzde 8,6 yükseldiğini, transit konteyner elleçlemelerinin yüzde 46,3 arttığını bildirdi.

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