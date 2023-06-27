Muğla sahillerinde yoğunluk

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği Akyaka'da yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler, denize girip güneşlendi.

Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi.

- BODRUM

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde tatilciler Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü, Torba, Gündoğan gibi sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar sahilde denize girerken bazıları da alışveriş yaptı, tarihi ve turistik yerleri gezdi. Bazıları da Kumbahçe ve Bodrum Kalesi önünde demirli günlük gezi tekneleriyle mavi tura çıktı.

Bodrum açıkları başta olmak üzere Türkbükü, Gölköy ve Gündoğan açıklarında koylardaki yat yoğunluğu ise dikkati çekti.

- MARMARİS

Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Mahallesi'ndeki Kız Kumu Plajı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Marmaris körfezinde adrenalin tutkunu turistler, su sporları istasyonlarında başta jet ski ve deniz paraşütü olmak üzere çeşitli aktivitelerle eğlenceli zaman geçiriyor.

Koruma altında bulunan altın sarısı renginde kumuyla ünlü Sedir Adası "Kleopatra Plajı" ve antik kalıntılar yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak tercih ettiği yerlerden biri oldu.

Turgut Mahallesi'ndeki plaj ve şelale de turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği yerlerden oldu. Selimiye sahili ve Sığlimanı Plajı'nda da turistlerin ilgisi gözlendi.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çamlı Mahallesi ile Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki teknelerle adaya giden tatilciler, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıların yanı sıra Mısır kraliçesi Kleopatra'nın adını taşıyan plajında güneşlenip denize girdi.

Tatilciler günübirlik gezi tekneleriyle koyları, cip safari turlarıyla da kırsal mahalleleri gezdi.

- FETHİYE

İlçede Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarıyla Yarımada'daki plajlarda tatilciler yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 31 deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı.

Macera tutkunu tatilciler Babadağ'dan yamaç paraşütü yaparak Ölüdeniz manzarasını seyretme imkanı buldu.