Sanatçılar turizme destek verdi: 'Şanlıurfa'yı ünlüsüyle gezdik'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ülke turizmine katkı sağlamak ve farklı yardımlaşma derneklerine destek olmak amacıyla “Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz” projesi başlattı. Proje kapsamında Ersoy, ünlülerle Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Ersoy ünlü isimlerle Balıklıgöl, Göbeklitepe, Harran ve Şanlıurfa Müze Kompleksi’ni gezdi. Her şehrin birkaç ünlü isminin, kendi şehrinde düzenlenecek tura katılacağını dile getiren Pervin Ersoy, Şanlıurfalı Bülent İnal, Ferhat Göçer, Mahmut Tuncer ve Seyyal Taner ile Ayşegül Aldinç ve Asuman Dabak’ın da aralarında yer aldığı isimlerle kente geldiklerini ifade etti.

HEDEFİMİZ 81 ŞEHİR

Ersoy, projeyi yeni başlatmalarına rağmen büyük ilgi gördüğüne dikkati çekerek, şunları söyledi: “Denizli ile başladık ve burayı sanatçılarımızla beraber çok güzel gezdik. İkinci durağımız ise Şanlıurfa, burada da çok güzel izlenimler elde ettik. Sanatçılarımız da aynı şekilde çok mutlu, gezimize renk kattılar. Bilmeyenler için burası gerçekten görülmesi gereken bir yer, beni müthiş etkileyen şehirlerden bir tanesi. Hele de 2019’un Göbeklitepe Yılı olması dolayısıyla mutlaka insanların buraya gelmesi ve en az bir kez görmesi gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz, Türkiye’nin 81 ilini gezmek. Projeyi Ankara’da tamamlamayı düşünüyoruz. Bizim amacımız, iç turizme hareket getirmek. Gittiğimiz şehre dokunuyoruz, o dokunmayla beraber şehrin ivme kazanmasını sağlamaya çalışıyoruz.”