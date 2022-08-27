Tatilciler, Muğla'nın koylarını günübirlik tur tekneleriyle gezmeyi tercih ediyor

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nden sabah saatlerinde demir alan tur tekneleri, konuklarına Kandilli Koyu, Lacivert Koy, İnce Kum Plajı, Sedir Adası ve Gelibolu Adası Su Altı Mağaraları'nın eşsiz güzellikteki doğasını görme ve turkuaz koylarda yüzme şansı tanıyor.

Tekneler uygun fiyatlarla ziyaretçileri koylara götürerek buralarda mola veriyor. Ziyaretçiler, akşama kadar mavi ile yeşilin buluştuğu koyları geziyor, buralarda denize giriyor ve güneşleniyor. Günde yaklaşık 3 bin kişi, Gökova Körfezi'nin eşsiz koylarını gezerek serin sularda yüzme fırsatı buluyor.

Akyaka Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, günübirlik tur tekneleriyle yolculuğa çıkan yerli ve yabancı turistlerin, koylarda verilen yüzme molası ve öğle yemeğinin ardından akşam turu tamamladığını anlattı.

Gümüş, sabah 10.00'da demir alan tur teknelerinin 18.00'de gezintiyi sonlandırdığını belirterek, "Ziyaretçi sayısı her geçen yıl artış gösteriyor. Özellikle hafta sonlarında Denizli, Aydın, İzmir'den gelen ziyaretçiler de günübirlik turlara katılıyor. Bu turların bölge ekonomisine katkısı oldukça yüksek." dedi.

- MARMARİS ZENGİN TUR ROTASIYLA TATİLCİLERİ CEZBEDİYOR

Marmaris Limanı'ndan hareket eden tur tekneleri de 9 ayrı rotada tatilcileri eşsiz koylarda denizle buluşturuyor.

Tatilcilerin en çok ilgi gösterdiği rotalar Cennet Adası, Kızılkum, Turunç, Kumlubük, Amos, Yeşildeniz, Sarı Mehmet, Kadırga, Çiftlik, Bozukkale, Dalyan olurken, Hisarönü Körfezi'nden Selimiye ve çevre rotası da son yıllarda tercih ediliyor.

Marmaris S.S. Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Poyraz, ağustos itibarıyla Marmaris'te günde 5 bine yakın tatilcinin günübirlik turları tercih ettiğini söyledi.

Kooperatif olarak 125 teknede 7 bin yolcu kapasiteleri olduğunu aktaran Poyraz, "Marmaris merkezden 9 hatta günübirlik turlarımız var. Türkiye'de günübirlik tur rotası bakımından en zengin tatil beldesi Marmaris. Güzel koylarımızı ilçemize gelen tatilcilerimize gösteriyoruz. Günübirlik turlara ilgi bu mevsim de biraz var. Bazı tekneler özelliği ve gittiği koyları bakımından dolu dolu gidiyor. Genel olarak da yüzde 65-70 doluluğumuz var." dedi.

Tur teknelerinin Türkiye standartlarını en iyi uygulayan tekneler olduğunu vurgulayan Poyraz, bütün teknelerde misafirlerinin kaza ve yaralanmalara karşı sigortalı olduğunu ifade etti.

Günübirlik tur teknesi işletmecisi Murat Kuyumcu da turlarına ilginin yoğun olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"İnsana değer veren bir günübirlik tur gerçekleştiriyoruz. Tatilciler turlara çok ilgi gösteriyor ve memnun kalıyor. Marmaris, Türkiye'de koylarının en temiz ve berrak olduğu yerlerden biri. Muhteşem koyların turundan herkes memnun ayrılıyor. Turlara ilgi beklentilerimizi karşılıyor. Adeta yok satıyoruz diyebilirim. Dolu dolu turlara çıkıyoruz. Tatilciler günübirlik turlara yüksek oranda talep gösteriyor."

Marmaris'e tatile gelen Çağrı Tongur da ailecek gittikleri turdan mutlu döndüklerini söyledi.

Marmaris'in turizm cenneti olduğunu anlatan Tongur, denizin altının da üstünün de çok güzel olduğunu kaydetti.