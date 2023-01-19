Termal otellerde sömestr tatili yoğunluğu

Afyonkarahisar'daki şifalı termal sular yarıyıl tatilinde de yoğun ilgi görüyor. Termal oteller yüzde yüzde 90 doluluk oranı ile sömestr tatilinde misafirlerini ağırlayacak. Tatil başlamadan rezervasyon yoğunluğu yaşanan oteller misafirlerine keyifli ve huzurlu bir sömestr tatili sunmak için hazırlıklarını tamamladı.

Tatil tercihini Afyonkarahisar'daki termal otelden yana yapan misafir Mine Bağ, her yıl yaz kış termal tatil yaptıklarını söyleyerek yaz tatillerini de mutlaka bir kaplıcayla sonlandırdıklarını belirtti. Bağ, şöyle konuştu:

"Hemen hemen her yıl, bazı yıllar iki kez falan geliyoruz. Bizde gelenekseldir ailece termal tatil. Çünkü şifasına da inanıyoruz. Ortamı da seviyoruz. Biz her yaz yaz tatilimizi bir kaplıca tatili ile birleştirip öyle bitiririz aslında. Daha dinlenmiş hissediyoruz o zaman kendimizi. Tabi sağlıklı oluşu da zaten herkesin kabul ettiği bir gerçek."

"HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"



Ailece ayda iki kez termal otele geldiklerini söyleyen otel misafiri Selami Morova ise "Burada olmak farklı bir şey. Stres atıyorsunuz, hamamlarından havuzlarından, sıcak termal suları var. Vücudumuza faydalı. Ayda iki kere olmak şartıyla geliyoruz. Ama bu nedir iki gün üç gün geliyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes buyursun gelsin. Tatillerde özellikle sömestr tatillerinde kış aylarında daha çok tercih edilen bir yer Afyon. Afyon'u seviyoruz. Afyon sucuğuyla, kaymağıyla çok meşhur bir yer" dedi.

Bursa'dan ailesiyle birlikte Afyonkarahisar'a gelen 5'nci sınıf öğrencisi Şehnaz Çiçek ise duygularını şöyle ifade etti:

"Bursa'dan geliyorum. 5. Sınıf öğrencisiyim. Okullar tatil olduğunda sık sık ailemle birlikte tatil turizmi yapıyorum. Keyif alıyorum. Okullar tatil olduğunda hep gelmeye çalışıyoruz. Bazen vaktimiz olmuyor. İstanbul'a falan gidiyoruz. Ailemle de güzel geçiyor çok eğlenmiyoruz ama daha çok kuzenlerimle birlikte geziyorum."

"TERMAL BÖLGE DEYİNCE EN BAŞTA AFYONKARAHİSAR OTELLERİ TERCİH SEBEBİ OLDU"



Zafer Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Gümüşhan ise Afyonkarahisar'daki termal otellerin sömestr tatili başlamadan yüzde 90 doluluğa ulaştığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bu hafta sömestr tatili başlıyor artık. Son haftaya girdik. Sömestr öncesinde Afyonkarahisar'da bir yoğunluk var. Gördüğünüz gibi havuzlar dolu. Tüm otellerimizde şuanda yüzde 85-90 doluluk yakalandı. Ama hafta sonunda bu yüzde 95'e doğru çıkma seviyesinde ilerliyor. Çok telefon alıyoruz. Rezervasyon talepleri alıyoruz. Biliyorsunuz Afyonkarahisar hem termal bir şehir, hem gastronomi şehri hem tarihi bir şehir. Sömestr tatilinde hava da çok güzel. Yağmur yok, kar yok. Tabi bizim için kötü ama misafirlerimiz için çok güzel bir sömestr tatili bekliyor. Bu yıl kar da yağmadı. Dağ otelleri şuanda zor durumda. Kar yağmadığı için misafirlerin tercihleri termal bölgeler oldu. Tabi termal bölge deyince en başta Afyonkarahisar otelleri tercih sebebi oldu. Çünkü Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı oteller çoğunlukta ve hizmet kalitesi yüksek olması sebebiyle tercih ediliyor. Tüm misafirlerimize bu sömestr tatilinde de en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız. İnşallah tüm misafirlerimiz memnun olarak buradan giderler. Çocuklarımız çok mutlu olur. Dinlenirler. Aynı şekilde öğretmenlerimiz de dinlenirler. Ben herkese bu sömestr tatilinde gönüllerince bir tatil diliyorum. Herkesi Afyonkarahisar'a, termalin başkentine bekliyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum."