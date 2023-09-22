İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1668
  • EURO
    28,9569
  • ALTIN
    1681.39
  • BIST100
    8002.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Turizm
  • >
  • Turist başına ortalama harcama 800'den 1200 dolara çıktı
Turizm

Turist başına ortalama harcama 800'den 1200 dolara çıktı

Turizmde 'ucuz ülke' imajını büyük ölçüde kıran Türkiye'nin turist başına ortalama harcamasının son 5 yılda 800'den 1200 dolara çıktığı bildirildi.

AA22 Eylül 2023 Cuma 15:06 - Güncelleme:
Turist başına ortalama harcama 800'den 1200 dolara çıktı
ABONE OL

İspanya'nın Valensiya kentinde bu yıl 25'incisi düzenlenen ve Alman turizm endüstrisi başta olmak üzere 300'den fazla sektör uzmanının katıldığı "FVW Travel Talk Kongress" toplantılarında Türkiye turizmi de gündeme geldi.

AA muhabirine bilgi veren Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, "Türkiye turizmi, son yıllarda Avrupa piyasalarında kalite ve hizmet garantisiyle öne çıkarak, fiyat odaklı rekabet yerine yeni bir yol izliyor ve bunun da meyvelerini toplamaya başladı." dedi.

"Türkiye ucuz ülke imajını artık geride bıraktı." diyen Baraner, bunun son 5 yılda turist başına ortalama harcamanın 800'den 1200 dolara çıkmasıyla açık bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

Baraner, "Anadolu kültür turları satışlarının artması ve sağlık turizmindeki yeni ivme ile en geç 2030'da 100 milyon turist, 120 milyar dolar turizm geliri hedefi gerçekleşmiş olacak. Valensiya'daki bu toplantıda da Türkiye'nin artık Avrupa'da fiyatla değil, kalite ve yüksek hizmetle rakiplerine meydan okuduğu ve bu konuda beklenmedik bir müşteri hacmine ulaştığı ve desteklendiği görülmüştür." dedi.

Türk turizminin Avrupa'da tur operatörü ve seyahat acenteleri satışlarında oyun kurucu bir konuma geldiğini vurgulayan Baraner, Türkiye'nin turizm politikalarındaki değişikliklerin meyvelerini almaya başladığını, sektör uzmanlarına göre 2024 sezonunda Türkiye'de önemli bir artış beklendiğini ifade etti.

Schauinsland adlı tur operatörün pazarlama müdürü Adnan Eken de bu yıl Türkiye'ye 300 bin üst sınıf Alman turist getirdiklerini, 2024'te bu yıla nazaran yüzde 15-20'lik artış öngördüklerini söyledi.

Almanya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Sören Hartman da kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizm politikalarında kültür turizminin önceliklendirilmesinin büyük fayda sağladığını, bunun yüksek kaliteyle birleşmesiyle zengin turistler için daha cazip hale geldiğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.