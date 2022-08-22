Türkiye 7 ayda 23 milyonu aşkın turist ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ocak-temmuz döneminde ülkeye gelen ziyaretçi sayılarına ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, yabancı ziyaretçi sayısı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın 7 aylık dönemine göre yüzde 128,28 artarak 23 milyon 30 bin 209 oldu.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137,36 artış ve 2 milyon 992 bin 551 kişiyle Almanya birinci, yüzde 41,36 artış ve 2 milyon 197 bin 331 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2036,01 artış ve 1 milyon 810 bin 248 kişiyle İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere'yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye'ye gelen 3 milyon 165 bin 538 yurt dışı ikametli vatandaşla birlikte toplam 26 milyon 195 bin 747 ziyaretçi ağırlandı.

- TEMMUZ ARTIŞI YÜZDE 52,84

Türkiye, bu yılının temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84'lük artışla 6 milyon 665 bin 129 yabancı ziyaretçi ağırladı.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise temmuzda 962 bin 3 kişiyle Almanya birinci, 741 bin 419 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci, 545 bin 973 kişiyle İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Hollanda ve Bulgaristan takip etti.