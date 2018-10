1 Ekim Hadi İpucu soruları ve cevapları nedir 2018 Hadi İpucu saat kaçta soru ve cevaplar açıklanacak merak ediliyor. Her gün büyük bir heyecanla oynanan HADİ oyunu için nefesler tutuldu. 1 Ekim HADİ ipucu sorusu ve cevabı ne oldu? 1 Ekim 2018 Hadi İpucu.. 12 bin TL ödül.. Bu akşam 20:30’da oynanacak. Gündemde trend olan 1 Ekim HADİ ipucu soruları ve cevapları ne oldu? Hadi 1 Ekim ipucu sorusunun cevabı bugün en çok arananlar listesine girdi. Hadi ipucu Paycell sorusunun cevabı ve joker kodu 1 Ekim’de de merak ediliyor. BiP üzerinden oynayabileceğin Hadi uygulaması için, Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP’in esnek ve gelişmiş yetenekleriyle keşfet kategorisinde yer alan Hadi Bilgi Yarışması kanalı açıldı. Yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan bu servis üzerinden BiP’lilere yarışmaya ait en son bilgiler iletilir aynı zamanda her hafta BiP uygulamasından Hadi Bilgi Yarışması’nda kullanabilecekleri ‘Joker’ hakkı (ekstra can hakkı) ve yarışmada sorulacak sorularla ilgili bazı ipuçları verilmekte. Şimdiye kadar yapılan yarışmalar sonucunda 165 bin TL’nin üzerinde ödül kazananlara dağıtıldı. Hadi’de en fazla katılım ise 145 bin kişinin aynı anda yarışmasıyla bir rekor niteliğinde oldu. Yarışmanın sunuculuğunu Merve Toy ve Müge Boz yapıyor.

1 Ekim Hadi İpucu soruları ve cevapları açıklanınca haberimize eklenecektir

30 EYLÜL 2018 HADİ İPUCU

Hadi yarışması teknik arıza nedeniyle ertelendi!

İnternette adeta fenomen haline gelen Hadi her akşam 20.30'da yarışma severlerle buluşuyor. Kültür, sanat, spor gibi alanlarla ilgili sorulan genel kültür soruları oldukça ilgi çekiyor. Elli bin TL'lik büyük ödülün verileceği bu akşamki yarışmada ise teknik bir sorun yaşanınca yarışmacıların hevesi kursağında kaldı, Hadi yarışmayı iptal etti.

Oyuncu ve sunucu Müge Boz’un sunumuyla internet üzerinden yayınlanan Hadi yarışmasında bu akşam bir ilk yaşandı. Elli bin TL’lik büyük ödülün verileceği yarışmaya yakalaşık 700 bin kişi katıldı ancak yarışmanın sunucusu Müge Boz teknik bir sorun yaşandığını belirterek yarışmayı iptal etti.

GEÇ KALDINIZ HATASI İPTAL ETTİRDİ

Yarışmacılar sorulara yanıt vermek isterken ‘Geç kaldınız’ şeklinde bir uyarı ile karşılaştı ve bu duruma itiraz etti. Müge Boz, oyun sırasında rejiden kulağına gelen uyarı sonucu yarışmanın iptal edildiğini açıkladı. Müge Boz’un canlı yayında yaptığı iptal açıklaması sonrasında Hadi’den “Sevgili Hadi’ciler bu akşamki yarışmamızı ödülü 60 bin TL’ye yükselterek ve herkese joker tanımlayarak tekrar edeceğiz” şeklinde açıklama geldi.

Hadi Nedir?

AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin;)

O zaman Hadi.

Hadi internet yarışması 165 bin lira kazandırdı

Mobil uygulama üzerinde canlı, sunuculu ve gerçek para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’ ile kazanma heyecanı BiP'te başladı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Mobil cihazlardan oynanabilen, canlı yayında para ödüllü bilgi yarışması fikri ile yola çıkan Vipme, BiP’in stratejik iş ortağı olarak ‘Hadi Bilgi Yarışması’ ile kullanıcılar artık diledikleri yerden mobil cihazlarıyla yarışıp, para ödüllerinin sahibi olabiliyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Hadi’de en fazla katılımcı rekoru ise 145 bin kişinin aynı anda yarışmasıyla gerçekleşti. Yarışmaya ilgili ve katılımcı sayısı her gün artmaya devam ediyor. Hadi uygulaması için, Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP’in keşfet kategorisi altında hadi bilgi yarışması kanalı açıldı. Yaklaşık 1 milyon takipçisi olan bu kanal üzerinden yarışmacılara en son bilgiler iletilirken aynı zamanda her hafta yarışmada kullanabilecekleri ‘Joker’ hakkı (ekstra can hakkı) ve yarışmada sorulacak sorularla ilgili ipuçları da veriliyor. Yarışmanın sunuculuğunu ise Merve Toy ve Müge Boz yapıyor.

Turkcell BiP Hadi Bilgi Yarışması Gerçek Para ödülü

Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren Turkcell bir ilke daha imza attı. Mobil uygulama üzerinde bir ilk olan canlı, sunuculu ve gerçek para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’ ile bilginle para kazanma fırsatını elde edebilirsin. Türkiye’nin tamamen yerli ve milli mesajlaşma ve yaşam platformu BiP’teki ‘Hadi Bilgi Yarışması’ kanalını takip edip, bilginizle hem eğlenin hem de para kazanın.

Mobil akıllı telefonlardan oynanabilen, canlı yayında para ödüllü bilgi yarışması fikri ve düşüncesiyle yola çıkan Vipme, BiP’in stratejik iş ortağı olarak ‘Hadi Bilgi Yarışması’ ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Tv ekranına bakıp kendiyle yarışmaktan sıkılanlar, ödülsüz uygulama sorularını yanıtlayanlar, artık diledikleri yerden mobil cihazlarıyla yarışıp, para ödüllerinin sahibi olabilecek.

Turkcell Hadi Yarışması

BiP üzerinden oynayabileceğin Hadi uygulaması için, Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP’in esnek ve gelişmiş yetenekleriyle keşfet kategorisinde yer alan Hadi Bilgi Yarışması kanalı açıldı. Yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan bu servis üzerinden BiP’lilere yarışmaya ait en son bilgiler iletilir aynı zamanda her hafta BiP uygulamasından Hadi Bilgi Yarışması’nda kullanabilecekleri ‘Joker’ hakkı (ekstra can hakkı) ve yarışmada sorulacak sorularla ilgili bazı ipuçları verilmekte.

Şimdiye kadar yapılan yarışmalar sonucunda 165 bin TL’nin üzerinde ödül kazananlara dağıtıldı. Hadi’de en fazla katılım ise 145 bin kişinin aynı anda yarışmasıyla bir rekor niteliğinde oldu. Yarışmanın sunuculuğunu Merve Toy ve Müge Boz yapıyor.

Turkcell BiP Hadi Bilgi Yarışması Nasıl Oynanır ?

Genel kültür ve bilgisine güvenen BiP kullanıcıları, Hadi Bilgi Yarışması kanalından ‘Joker’ hakkını ve ipucunu alarak, Hadi kanalında bir adım önde yarışma fırsatına sahip oluyorlar. Hadi Bilgi Yarışması’nda kazanma şansını artırmak için BiP’li olmanız yeterli.