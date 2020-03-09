09 Mart 2020 Pazartesi 13:01 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 13:01

10 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e yarın neler gelecek? sorusunun yanıtı cevabını buldu. Birbirinden cazip fırsatlar sunan BİM markette haftanın fırsatları yoğun ilgi görüyor. Herhafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından hızlıca tüketiliyor. BİM markette bu hafta; Baldo Pirinç Efsane 5 kg 18,90 TL'den, Geleneksel Kova Tereyağı Pervin 950 g 42,90 TL'den, Chia Tohumu/ Beyaz Kinoa A la Çiftçi 250 g 6,95 TL'den, Esmer Köftelik Bulgur/ Tam Tane Bulgur/ Şehriyeli Bulgur A la Çiftçi 1000 g 5,50 TL'den raflardaki yerini alacak. BİM 10 Mart aktüel ürünler listesine gelin hep birlikte göz atalım...

BİM'E YARIN NELER GELECEK?

BİM markette bu hafta; Baldo Pirinç Efsane 5 kg 18,90 TL'den, Geleneksel Kova Tereyağı Pervin 950 g 42,90 TL'den, Chia Tohumu/ Beyaz Kinoa A la Çiftçi 250 g 6,95 TL'den, Esmer Köftelik Bulgur/ Tam Tane Bulgur/ Şehriyeli Bulgur A la Çiftçi 1000 g 5,50 TL'den raflardaki yerini alacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!