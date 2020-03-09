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Yaşam

10 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'e yarın neler gelecek?

BİM'e yarın neler gelecek? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müşteriler tarafından heyecanla beklenen 10 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Herhafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından hızlıca tüketiliyor. Birbirinden cazip fırsatlar sunan BİM markette haftanın fırsatları yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta; Ton Balığı Dardanel 80 g x 2 adet 8,95 TL'den, Lahana Turşusu Fıçı 2500 g 17,90 TL'den, Elma/Sumak/ Vişne Ekşili Sos/ %100 Nar Ekşisi Sultan Bağları 250 ml 10,95 TL'den raflarda olacak.. BİM 10 Mart aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

09 Mart 2020 Pazartesi  13:01 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 13:01

10 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e yarın neler gelecek? sorusunun yanıtı cevabını buldu. Birbirinden cazip fırsatlar sunan BİM markette haftanın fırsatları yoğun ilgi görüyor. Herhafta salı ve cuma günleri yenilenen aktüel ürünler müşteriler tarafından hızlıca tüketiliyor. BİM markette bu hafta; Baldo Pirinç Efsane 5 kg 18,90 TL'den, Geleneksel Kova Tereyağı Pervin 950 g 42,90 TL'den, Chia Tohumu/ Beyaz Kinoa A la Çiftçi 250 g 6,95 TL'den, Esmer Köftelik Bulgur/ Tam Tane Bulgur/ Şehriyeli Bulgur A la Çiftçi 1000 g 5,50 TL'den raflardaki yerini alacak. BİM 10 Mart aktüel ürünler listesine gelin hep birlikte göz atalım...

BİM'E YARIN NELER GELECEK?

BİM markette bu hafta; Baldo Pirinç Efsane 5 kg 18,90 TL'den, Geleneksel Kova Tereyağı Pervin 950 g 42,90 TL'den, Chia Tohumu/ Beyaz Kinoa A la Çiftçi 250 g 6,95 TL'den, Esmer Köftelik Bulgur/ Tam Tane Bulgur/ Şehriyeli Bulgur A la Çiftçi 1000 g 5,50 TL'den raflardaki yerini alacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 

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