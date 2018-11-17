10 yıldır aranan 'kabus' lakaplı suç makinası yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan 'kabus' lakaplı suç makinası, sahte kimlikle yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 13 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan ve 10 yıldan bu yana aranan A.B.'nin (33) sahte kimlikle ilçe merkezinde bir adreste gizlendiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin kaldığı adresi tespit eden polis, düzenlediği operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.
Sahte kimlikle yakalanan 'kabus' lakaplı zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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