Tüm televizyon takipçileri 14 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Bu akşam Fox Tv'de Mucize Doktor, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2 tekrar, Star Tv'de Kardeşim Benim, Show Tv'de Güldür Güldür Show tekrar ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geliyor. Yeni bölümlerin ardından reyting birincisi belli olacak.

14 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

7 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

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