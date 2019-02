14 Şubat Sevgiler ne zaman, hangi gün? (Sevgililer günü için hediye fikirleri neler?)

Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE

14 Şubat ne zaman hangi güne denk geldiğini sevgililer günü için hediye ile sürpriz yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. 14 Şubat Sevgililer günü sevdikleri ile iyi vakit geçirmek, onları mutlu etmek ve küçük bir sürpriz yapıp sevdiğini gülümsetmek için hediye seçenekleri araştıran çiftler için detayları bu haberimizde derledik.

14 Şubat Sevgililer Günü hakkında araştırmalar aralık ayının başlamasıyla birlikte hız kazandı. Sevgililer Günü planını şimdiden yapmak isteyen pek çok çift, 2019 Sevgililer Günü'nün kutlanacağı tarih hakkında internette sorgulama yapıyor. Sevgililer günü için Kozmetik, saç bakımı, kitap, müzik, hobi ve oyun, kırtasiye, elektronik, akıllı telefon, kişisel bakım, parfüm, ev tekstili ve modayı içinde barındıran 35’ten fazla kategoride 18 milyon ürün çeşidi ile ilgili ayrıntılara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yılın en romantik günü olan Sevgililer Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 14 Şubat tarihinde kutlanmaya devam edecek. Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü'nde milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak.

Sevgililer Günü yaklaşıyor. Erkek arkadaşlar, kız arkadaşlar için en güzel hediyeler için arayış başladı bile. Sevgiliye nasıl bir hediye almalı? Hediye fikri bulmakta zorlanıyorsanız sizin için bir sevgiler günü hediyeleri rehberi hazırladık. Rehberimizde erkek veya kadın sevgiliye hitap eden hediye fikirleri bulabilirsiniz.

Sevgililer Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 14 Şubat tarihinde kutlanmaya devam edecek. 14 Şubat bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde, milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak.

Sevgililer gününün hangi güne denk geliyor araştırmaları şu günlerde arttı. Aşk ve dolu romantizmin doruklarına kadar yaşandığı 14 Şubat 2019 yılında perşembe gününe denk geliyor. 14 Şubat'a az bir zaman kala kadına ve erkeğe alınacak 14 şubat hediye fikirleri ve ilginç alternatif hediye önerileri haberimizde...







SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?



Bir ritüel olarak her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.



Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.



O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir. Sevgililer Günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

14 Şubat Sevgililer Günü’nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. 14 Şubat Sevgililer Günü Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir.



Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Valentine Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım ettiği için öldürülmüştür. Bu nedenle 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanır. Madem kutlanıyor o zaman o hediyeler illa ki alınacak. Gelin 14 Şubat Sevgililer gününde kadınlara ne hediye alacağınıza şöyle bir göz atalım.



AKLINIZDA EVLENME TEKLİFİ ETMEK İSTEYENLER; Öncelikle evlenme teklifinin olmazsa olmazı bir tek taş yüzük alın. Alırken de biraz dikkatli davranın. Nitekim hayatı boyunca evlenme teklifi beklediği için hemen her kadın tek taş pırlantaların boyutları, fiyatları ve renk yelpazeleri hakkında geniş bilgiye sahiptir. Siz cebinizi düşünürken bir çuval inciri berbat etmeyin.



Evlilik teklifi için hoş ve güzel bir restoranda yer ayırtın. Hatta eğer aranızdaki samimiyet el veriyorsa lüks bir otelde bir oda da ayırtabilirsiniz. Mumlar, şarap, enfes yemekler, tatlılar ve hediyeler. Onun başını döndürmek için bunlar yeterli olacak diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Onu kesinlikle evinden alıp getirin. Güzel kıyafetleriyle otobüse ya da taksiye yalnız başına binip gelmesini beklemeyin. Gece boyu ona güzel iltifatlar edin. Yüzüğü yemeğin 5. dakikasında vermeyin. Onunla önce güzel bir gece geçirin. Ne kadar romantik olduğunuzu gösterin. Gecenin sonunda onu şaşırtarak evlenme teklifini yapın.



PIRLANTA HER ZAMAN İŞE YARAR: Sevgiliye alınabilecek en güzel hediyedir ufak bir pırlanta. Sevginizin bir ömür boyu süreceğine dair bir işaret olsa da bunu güzel sunmak gerekir. O nedenle evlilik teklifi için seçtiğiniz parfümden mekana kadar her şey önemlidir. Bunları yapacak bütçeniz olmayabilir. Hiç önemli değil! Kadınlar parayla değil sevgiyle hazırlanan sürprizlere bayılırlar. Kendi hazırlayacağız yemeklerle onu evinde bekleyebilir, iki kadeh şarap koyabilir ve sevdiğiniz şarkı eşliğinde ona evlenme teklifi edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey istemek.



Soğuk kış günlerinde sevgilinizin en çok ihtiyaç duyduğu belki de ısınmaktır! Buharlı odalarda yapılan bin bir çeşit masajın ardından spa keyfine hiç kimse hayır diyemez. Siz de sevgilinize masaj keyfi hediye edebilirsiniz. Rahatlayarak geçirdiği bir günün ardından romantik bir yemekle günü noktalayabilirsiniz.



Eğer saat almayı düşünüyorsanız.. Öncelikle ilk yapmanız gereken şey sevgilinizin veya eşinizin tarzını kafanızda oturtmak. Siz sadece rahatlığa önem veriyor olabilirsiniz, ancak kadınlar kıyafetlerinden ayakkabılarına kadar her parça eşyasına uyacak aksesuarlardan hoşlanır. Klasik giyim tarzını seviyor ise çelik kasalı ve desenli bir saat tercih edebilirsiniz. Böylece işe yaşamında da her daim takabileceği bir hediye olacaktır. Sevgiliniz spor giymeyi seviyorsa, biraz klasik çizgiden uzaklaşmanızı öneririz. Spor giyinmeyi seven bayanlar renkli saatlerden hoşlanacaktır. Hayatına biraz renk katmaya hazır olun!



Bu yıl sevgililer gününde bir değişiklik yapın ve bir kutu çikolata gönderin! Kadınlara gönderilecek meyve ve çikolata sepetlerinin renklerinin pembe, kırmızı gibi canlı tonlar olması önemlidir. Şüphesiz görünüme büyük önem veren kadınlar meyvelerin tazeliğine de takılacaktır.





O AYAKKABIYI ALIN; kadınların en büyük tutkularından biri ayakkabı. Gezerken beğendiği, dilinden düşürmediği o ayakkabıyı ona hediye edebilirsiniz.



BEN SEVDİĞİM İÇİN PARAYA KIYARIM DİYENLERDENSENİZ; manevi değeri zaten olan pahada da değerli bir takıyla eşinizi şımartabilirsiniz.



HERKESİN ÇOK PARASI OLMAYABİLİR, böyle durumlarda sevimli bir müzik kutusu sarılacağını bir dal olabilir. Öğrenci işi hediye sınıfında.



AŞKIN EN ZOR VE EN KALICI HALİ; Aşkın somutlaştırabilineceği en güzel durum, aklınıza kazımak, hiç çıkmasın istediğiniz anların, fotoğraflanmış halleridir. Bir sıcak gülüşün, sarılmanın ya da önemli bir anın fotoğraflandığı anları, bir de evinizin ya da sevgilinizin evinin en güzel köşesinde görmek istemez misiniz? Üstelik popart tarzında renklendirilerek, başka bir hava katılmış durumda. İşte bunun için hemen sitemizden, üçlü popart kare kanvas tablolarımızla tanışın. Puzzle şeklinde yapacağınız hediye sevgilinizi mutlu edebilir.



Şık bir hediye kutusu içerisinde kalpli kartlar üzerine yazılmış 100 adet birbirinden değişik romantik yıldönümü mesajları ile sevgilinizi çok özel hissettirebilirsiniz. Eğer yıldönümnüz yaklaşıyorsa ve kız arkadaşınıza unutamayacağı romantik bir hediyeyi kendi ellerinizle hazırlamak istiyorsanız bu noktada size bir önerimiz var. Sevgilinize hazırlayacağınız özel bir hediye sepeti olsun, el yapımı bir hediye olsun içerisine ekstradan kalpli kartlardaki 100 adet Yıldönümü Kutlama Sözlerinden de koyarak hediyenizi daha da anlamlı hale getirebilirsiniz.

