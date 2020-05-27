14 yaş altı markete gidebilir mi? Sokağa çıkma yasağı olan 14 yaş altı çocukların markete gitmesi yasak mı?

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:46 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:46

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 aydır sokağa çıkma yasağı olan 14 yaş altı markete gidebilir mi? Anne ve babalar, 14 yaş altı çocuklarını markete yollamak için 14 yaş altı markete gidebilir mi? sorusunun cevabını araştırıyor. Her hafta Çarşamba günleri 4 saatliğine dışarı çıkan 14 yaş altı çocuklar öğleden sonra 15.00'a kadar dışarda durabilecekler. İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı Genelgesi'nde sokağa çıkma yasağı olan 14 yaş altı çocuklar markete gidebilir mi? sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor.

Corona virüssalgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması kısıtlanmıştı.

Normalleşme süreci takvimi adı altında medyada yayımlnan fakat henüz resmi bir geçerliliği bulunmayan yeni normalleşme sürecinini ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Salgın sonrası hayatın normal akışına dönmesi beklenirken, 27 Mayıs 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusu internet üzerinden araştırılıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam ettiği illerde yaşayan ve evden çıkmaları yasak olan 20 yaş altı gençler ve çocuklar için 27 Mayıs'ta açıklanması beklenen yeni normalleşme süreci takip ediliyor. 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ramazan Bayramından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın normalleşme takvimine dair açıklamada bulunması bekleniyor.

14 YAŞ ALTI MARKETE GİDEBİLİR Mİ?

14 yaş altı çocuklar İçişleri Bakanlığı'nca izin verilen Çarşamba günü saat 11.00 ila 15.00 arası sokağa çıkma izni hariç markete gidemeyecekler.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 'nci maddesi gereğince idari işlem uygulanacak. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

14 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 20 yaş altında bulunan vatandaşlar iki grup halinde sokağa çıkabiliyor. 0-14 yaş grubuna çarşamba günü, 14-20 yaş grubu ise cuma günü 11.00-15.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma izni veriliyor.

0-14 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

0-14 yaş aralığında yer alan çocukların, 27 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilmesi bekleniyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün akşam sokağa çıkma yasağı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Koca “Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı bu gece kalktı. Maalesef bu uygulama siz 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum. Çok sevgiler” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Bakan Koca’nın attığı tweet, genel sokağa çıkma kısıtlaması prensiplerini belirliyor. 0-14 yaş grubu bugün saat 11.00-15.00 saatlerinde arasında; yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altındakilerin, belirlenen gün ve saatlerde bu kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin uygulama, ilgili genelge kapsamında devam ediyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda, 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğan vatandaşlar, Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkabiliyor.

Bu kapsamda, 14 ve altı yaşlardaki çocuklar bugün, 15-­20 yaş arasındaki gençler ise 29 Mayıs Cuma günü, 11.00-­15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Koronavirüs Türkiye'de görülmesiyle ilk alınan önlemlerden olan 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı 27 Mayıs'ta tamamen kalkacak. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının tamamen biteceği tarih ise yine 27 Mayıs 2020 olarak öngörülüyor. Fakat koronavirüs normalleşme planı için henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu öngörülen tarihte bir değişiklik olması ihtimaller arasında.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTECEK?