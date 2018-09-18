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17 yaşındaki kızın yanağını ısırıp darp erden şahısa 3 yıl hapis cezası verildi

Eskişehir’de 2013 yılında 17 yaşındaki bir kızın yanağını ısıran ve darp eden şahsa 3 yıl hapis cezası verildi.

  • İHA
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Eskişehir 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuksuz olarak yargılanan sanık Emre B. (31) ve avukatı hazır bulundu. 2013 yılında gerçekleşen olayda S. N. Y.’yi (22) sokak ortasında darp edip cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin açılan davada karar verildi. Mahkeme heyeti suçun işlenildiği tarihte mağdurenin 17 yaşında olması gerekçesiyle ‘çocuğa cinsel istismarda bulunmak’ suçundan sanık Emre B.'ü 3 yıl hapis ile cezalandırdı. 
 
OLAY
 
Alınan bilgilere göre olay, 2013 yılında Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde gerçekleşti. Emre B., akşam saatlerinde evine dönen S.N.Y.’nin Aydın Arat parkında elinde bıçak ile önünü kesti. Para isteyerek 17 yaşındaki S.N.Y.’yi tehdit eden şahıs, ‘hayır’ cevabını alınca zorla Porsuk Çayı kenarına götürdü. Burada S.N.Y.’nin çantasını karıştırarak ‘telefonun var mı?’ şeklindeki sorusuna cevap vermeyince, zorla mağdurenin yanağını ısırdı. Emre B.’ün yanından kaçan mağdure, olayın ardından polis ekiplerine haber vererek şikayetçi oldu. 

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