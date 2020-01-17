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Yaşam

18 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var?

18 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Bu hafta ŞOK markette birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK markette bu hafta; Xbox One S All Digital 3 oyun hediyeli 1.399 TL'den, bluetooth hoparlör 29,95 TL'den, 10 gözlü kitaplık 99,90 TL'den, lisanslı oyun çadırı 45 TL'den ve kablosuz mouse 39,95 TL'den satışa sunulacak. 17 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17.01.2020  16:36 - Güncelleme: 17.01.2020  16:36

ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 18 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında. Bu hafta ŞOK markette birbirinden indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı aktüel kataloğ yayınlayan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK markette bu hafta; Xbox One S All Digital 3 oyun hediyeli 1.399 TL'den, bluetooth hoparlör 29,95 TL'den, 10 gözlü kitaplık 99,90 TL'den, lisanslı oyun çadırı 45 TL'den ve kablosuz mouse 39,95 TL'den satılacak. 17 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğuna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

ŞOK markette bu hafta; bluetooth hoparlör 29,95 TL'den, 10 gözlü kitaplık 99,90 TL'den, lisanslı oyun çadırı 45 TL'den Xbox One S All Digital 3 oyun hediyeli 1.399 TL'den ve kablosuz mouse 39,95 TL'den raflardaki yerini alacak.

18 OCAK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

Silah kaçakçıları tutuklandı

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