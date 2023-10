1989'da bulduğu 1 sentle başlamıştı... 34 yıllık koleksiyon müzede sergileniyor

Kaplan, 1989'da iş için gittiği Rotterdam kentinde et ve et ürünleri işletmesi açmak için kiraladığı dükkanda temizlik yaparken yerde 1967 yılına ait 1 sent buldu.

Bulduğu parayı beğenen Kaplan, bir süre sonra kurduğu dükkanı bırakıp Türkiye'ye dönerek para biriktirmeye başladı. Madeni ve kağıt para koleksiyonculuğuna merak salan Kaplan, 1989'da topladığı paraları sergileme imkanı buldu.

Kaplan, içerisinde çok sayıda eski para bulunan "Devr-i Alem Para Müzesi"ni 2015'te kurdu.

Öğrenci ve öğretmenlere müzeyi ücretsiz gezme imkanı sunan Kaplan, müzenin ihtiyaçlarını gidermek için ziyaretçilerden gönüllülük esasına göre 15 lira talep ediyor.

Esat Kaplan, AA muhabirine, para toplamaya 1989'da Hollanda'da 1 sent bulmasıyla başladığını belirterek, "Koleksiyonda kağıt paralarda 1792 Fransız frangı, madeni paralarda ise 17. ve 18. yüzyıla ait olanlar mevcut." dedi.

Müzeyi açmadan önce topladığı paralarla kentteki bazı yerlerde sergiler açtığını ifade eden Kaplan, şunları söyledi:

"Ziyaretçilere ilk önce Cumhuriyet dönemi paralarını gösteriyoruz. İnsanlar ilk kez geldikten sonra çocuklarıyla defalarca geliyor. Ziyaretçiler 1700'den bu yana her türlü parayı görüyor. Sordukları ülkeye göre kendilerine yardımcı oluyorum."

"YILDA EN AZ 150 BİN İNSAN GELİYOR"



Müzeye yerli ve yabancı turistlerin geldiğini anlatan Kaplan, müzenin beğenildiğini ifade etti.

Depremler sonrasında da ziyaretçilerin gelmeye başladığını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Yılda en az 150 bin insan geliyor. Öğrenci ve öğretmenlerden ücret almıyoruz. Zaten gönüllülük esasına göre ücret alıyoruz. Buraya bir turnike sistemi kurulsa daha fazla ziyaretçi kayıt altına alınabilir."