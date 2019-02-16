2 ay sonra baraj gölünde cansız bedeni bulundu

Olay, geçen yıl 18 Aralık günü Seyhan ilçesinde meydaya geldi. Sağlık sorunları olduğu belirtilen Osman Alaçkaya eve gelmeyince, yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gece geç saatlere kadar Alaçkaya'ya cep telefonundan ulaşamayan kardeşleri, ağabeylerinin hayatından endişe ederek kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Erkem ve Ramazan Alaçkaya, Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü üzerinde ağabeylerinin otomobilini terk edilmiş buldu. Otomobilde kontak anahtarını ve ağabeylerinin cüzdan ve telefonlarını gören kardeşler, polise haber verdi.

ARAMA ÇALIŞMALARINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEMİŞTİ

Gelen polis, 6 çocuk babası Alaçkaya'nın suya atlayarak intihar etme ihtimali üzerine su altı ekiplerine haber verdi. Ağabeyinden haber alamayan Ekrem Alaçkaya ise, köprünün demir parmaklıklarına sarılarak arama çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Sulatı ekipleri, uzun süre gölde arama yaptı, ancak Alaçkaya'nın izine rastlanmadı. Ekipler arama çalışmasını sonlandırdı.

Dün bölgede bulunan kişiler, su yüzeyinde sürüklenen ceset görünce, polise haber verdi. Baraj gölüne sevk edilen su altı polisleri, erkek cesedini kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin, 2 ay önce kaybolan Osman Alaçkaya'ya ait olduğu tespit edildi. Alaçkaya'nın cenazesi, otopsisi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesi teslim edildi.