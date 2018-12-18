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2 aydır takip edilen uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından 2 aydır takip edilen uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 aylık takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsın ikamet ettiği eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. V.P. isimli şahsın evinde yapılan aramada satışa hazır paketlenmiş sentetik kannabinoid ve bir miktar eroin ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

A.A.'nın evinde ise yapılan aramada uyuşturucu madde paketlemeye yarayan materyaller elde edildi. V.P. ile A.A. gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Yapılan tahkikat sonrasında Kırıkkale Adliyesine sevk edilen 2 şahıs, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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