21 bin servis aracı denetlendi

Türkiye genelindeki eş zamanlı uygulamada 21 bin 78 okul servisi denetlendi, bin 70 sürücüye ceza kesildi, 167 araç trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında huzur ve güven ortamının devamını, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, okul çevrelerindeki umuma açık yerleri denetlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla dün ülke genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

23 bin 104'ü emniyet ve 26 bin 793'ü jandarma olmak üzere 49 bin 897 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 21 bin 78 okul servis aracı denetlendi.