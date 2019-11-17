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22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 22 Kasım aktüel ürünler listesinde neler var?

BİM 22 Kasım aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Herhafta yenilenen aktüel ürünler tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler hızlıca tüketiliyor. BİM markette bu hafta; Vestel Venüs Go Cep Telefonu 529,00 TL'den, Dik Durabilen Süpürge Piccadily 169,00 TL'den, 3 Katlı Ayakkabılık 185,00 TL'den, Katlanır Yatak 169,00 TL'den, Suni Deri Mont Erkek 99,00 TL'den ve Katlanır Yer Sofrası 49,90 TL'den satışa sunulacak. 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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BİM 22 Kasım aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve cuma günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler hızlıca tüketiliyor. Herhafta yenilenen aktüel ürünler tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM markette bu hafta; Vestel Venüs Go Cep Telefonu 529,00 TL'den, Dik Durabilen Süpürge Piccadily 169,00 TL'den, 3 Katlı Ayakkabılık 185,00 TL'den, Katlanır Yatak 169,00 TL'den, Suni Deri Mont Erkek 99,00 TL'den satışa çıkarılacak. 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım.. 
 
BİM 22 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM markette bu hafta; Vestel Venüs Go Cep Telefonu 529,00 TL'den, Dik Durabilen Süpürge Piccadily 169,00 TL'den, 3 Katlı Ayakkabılık 185,00 TL'den, Katlanır Yatak 169,00 TL'den, Suni Deri Mont Erkek 99,00 TL'den ve Katlanır Yer Sofrası 49,90 TL'den satışa sunulacak. 
 
22 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 

 

 
 

 
 
 

 

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