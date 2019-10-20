24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayında. A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. A101'e gelen aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alacak. 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; 2 adet HDMI çıkışı, 1 adet USB ve dahili HD uydu alıcı ile Samsung 40N5000 40' Full HD TV 1,999,00 TL'den, 2 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, ve 13 MP kamerası ile Samsung Galaxy A10 Cep Telefonu 1.199 TL'den ve 2 yıl garantili ROXXO Mıknatıslı Bluetooth Kulaklık 34,95 TL'den satılacak. 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde merak ediliyor. 24 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayında. A101'e gelen aktüel ürünler tüm tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünler avantajlı fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak. A101'e bu hafta; 2 adet HDMI çıkışı, 1 adet USB ve dahili HD uydu alıcı ile Samsung 40N5000 40" Full HD TV 1,999,00 TL'den, 2 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, ve 13 MP kamerası ile Samsung Galaxy A10 Cep Telefonu 1.199 TL'den ve 2 yıl garantili ROXXO Mıknatıslı Bluetooth Kulaklık 34,95 TL'den raflardaki yerini alacak.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?
A101'e bu hafta; 2 adet HDMI çıkışı, 1 adet USB ve dahili HD uydu alıcı ile Samsung 40N5000 40" Full HD TV 1,999,00 TL'den, 2 GB RAM, 32 GB dahili hafıza, ve 13 MP kamerası ile Samsung Galaxy A10 Cep Telefonu 1.199 TL'den ve 2 yıl garantili ROXXO Mıknatıslı Bluetooth Kulaklık 34,95 TL'den raflardaki yerini alacak.
24 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!
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