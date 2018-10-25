29 Ekim okullarda tatil mi olacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? 29 Ekim'de hangi resmi kurum tatil yapacak? 29 Ekim PTT ve Bankalar açık olacak mı? Cumhuriyet Bayramı'nda devlet hastaneleri, eczane, PTT ve noter kapalı mı olacak? sorusu, planlarına yön vermek isteyen birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt genelinde gerçekleştirilecek olan programlar, bu yıl pazartesi gününe denk gelecek. Cumartesi ve pazar gününe ilaveten pazartesi gününün de tatil olması halinde üç günlük tatil program yapacak olan vatandaşlar, 29 Ekim resmi tatil mi sorusuna yanıt arıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu çerçevede 29 Ekim Pazartesi günü tüm yurtta resmi tatil olacak. Üniversiteler, kamu kurumları ve okullar bu çerçevede tatil ilan edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yıl dönümü 29 Ekim Pazartesi günü kutlanacak. Bu şanlı günde resmi törenler yapılacak ve yurdun tamamında etkinlikler düzenlenecek. Öte yandan bu Türk milleti için tarifsiz günde okulların açık olup olmayacağı konusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırma konusu oldu.

29 EKİM ÜNİVERSİTE VE KAMU KURUMLARINDA RESMİ TATİL Mİ?



19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

29 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle resmi tatil... Resmi tatillerde okullar, devlet kurumları, bankalar ve PTT merkezleri kapalı olacak. Pazartesi günü öğrenciler ve memurlar tatil yapacak. Böylelikle 3 gün tatil imkanı doğacak.



1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet’in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.



2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 EKİM 2018 BANKALAR AÇIK MI? TATİL Mİ?



Özel bankalar ve kamu bankaları Pazartesi günleri hali hazırda standart çalışma saatleri içerisinde faaliyetlerine devam etmektedirler. Ancak bu sene resmi tatil olmasından dolayı bankaların şubeleri ve genel müdürlükleri çalışmayacaklar. Ayrıca tatil olmasından dolayı yine EFT, Havale gibi işlemleriniz de hesaplara yansımayacak. Yapmış olduğunuz işlemler bir sonraki gün hesaplara yansıyacaktır.

29 EKİM DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI? ÇALIŞIYOR MU?



Pazartesi günü ülkemizde faaliyet göstermek olan tüm devlet daireleri yani kamu daireleri aksi bir durum belirtilmedikçe resmi tatil dolayısı ile kapalıdır. 29 Ekim tarihinde de vergi dairesi, PTT, Maliye gibi devlet daireleri kapalı olacaklar. Memurlar ve öğretmenler tatil sebebiyle bu tarihte işlerine gitmeyeceklerdir. Ancak bazı durumlarda ilgili kurumun açık olması gerektiğinden dolayı nöbetçi memur kalabilir. Bu yüzden bu memurlar zamlı olarak maaş alacaklardır.







29 EKİM HASTANELER AÇIK MI?



29 Ekim tarihinde yine hastanelerin poliklinikleri de kapalı durumda olmaktadır. Ancak hiçbir resmi tatil gününde veya milli bayram gününde hastanelerin acil servisleri kapalı olmaz. Bu sebepten dolayı aciliyeti bulunan rahatsızlıklarınızda hastanelerin acil servislerine müracaat edebilirsiniz.



29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?



29 Ekim tarihinde ya da diğer resmi tatil günlerinde eczaneler kapalıdır. Ancak nöbetçi eczaneler bu tarihlerde de çalışmaktadırlar. Bu sebepten il veya ilçenizdeki nöbetçi eczaneden ilaçlarınızı veya diğer ihtiyaçlarını alabilirsiniz.



29 NOTERLER AÇIK MI?



Noterler resmi tatil günlerinde çalışmazlar. Yani 29 Ekim tarihinde Pazartesi günü resmi tatil sebebi ile noterler kapalı olacaklardır. İşlemlerinizi bu hususta ertesi gün halledebilirsiniz.



Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.



A) Resmi bayram günleri şunlardır:



1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.



2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.



29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.



B) Dini bayramlar şunlardır:



1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.



2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.



C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.



D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)



Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.



Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

CUMHURİYET NEDİR?



Cumhuriyet, devleti idare edenlerin seçimle iş başına geldiği yönetim şekline denir. Dünyada birçok devlet cumhuriyet rejimiyle yönetilir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde egemenlik milletindir ve millet, devleti yönetecek kişileri kendisi seçerek kendi kendini yönetmiş olur.



CUMHURİYET BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Bugünkü Türkiye cumhuriyete, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kavuştu. Tarihin başlarındaki Osmanlı Devleti'nde, bütün yetki padişahın elindeydi. Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı'nda yenik düşünce yurdu düşmanlar işgal etti ve Mustafa Kemal, "Ya istiklal, ya ölüm" parolası ile mücadele etti.23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi. Türk ordusu, İnönü Savaşlarını, Sakarya Meydan Muhaberesi ile Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazandı. Yunanlılarla ve Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığımız devletlerle 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Böylelikle Türkiye'nin bağımsızlığı dünya devletleri tarafından da kabul gördü. Egemenliğine kavuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etti. Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu ve Atatürk ise, ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Devlet kanunlarla yönetilmeye başladı.







CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?



29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olarak her yıl kutlanır. 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin yönetim şekli Cumhuriyet olarak belirlendi. Türk milleti için Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kutlanan milli bayramdır. Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim boşluğunun giderilmesi için yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi şart olmuştu ve Mustafa Kemal ile arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye'nin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğuna karar verdi.



29 EKİM 1923 YILINDA NELER OLDU?



İkinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladı. Dört yıl süren savaş sonunda Osmanlı'nın dahil olduğu ittifak devletleri yenildi. Osmanlı'nın da yenik sayıldığı savaşın sonunda ülkeyi İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar paylaştı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gitti ve orada aldığı karar neticesinde Erzurum'da, Sivas'ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa "Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir.

Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır." dedi. Ülkenin dört yanından gelen ulus temsilcileri 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa'yı başkan seçerek, onun önderliğinde Büyük Millet Meclisi, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Her yörede ki efeler, dadaşlar düşmana karşı mücadele ederken, diğer yandan da düzenli ordular İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da savaştı ve zafer elde edildi.

Zafer üzerine padişah ülkeden kaçtı ve imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet kuruldu. Yeni doğan devletin yönetim şekli henüz belirlenmemişti. Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923'te ilk toplantısını yaparak, 13 Ekim 1923'te Ankara'yı başkent olarak belirledi. Atatürk, ülkeyi düşmandan arındırıp, sınırları belirledikten sonra hep düşündüğü cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı ve 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırarak, "Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." dedi. Atatürk, 29 Ekim 1923 günü, milletvekilleri ile görüşmesinin ardından hazırlanan Cumhuriyet önergesinin taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi. Meclis önergeyi kabul ederek, ülkede cumhuriyet yönetimi kuruldu. Atatürk ise kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.



YAPILAN YENİLİKLER NELER?



Atatürk, Cumhuriyetin ilanıyla, Türkiye'yi çağdaş ve uygar devletler seviyesine ulaştırmak için bir dizi yenilik yaptı. Bu yenilikler; siyasal, bayındırlık, toplumsal, tarım, hukuk, eğitim, sanayi, ekonomi ve ticaret alanlarında yapıldı.



29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ



Osmanlı İmparatorluğu’nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı. 1914′te başlayan Birinci Dünya Savaşı’na dünyanın belli öbaşlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı.



Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919′da Samsun’a geldi. Erzurum’da, Sıvas’ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa “Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır.” diyordu. Yurdun dört bir tarafından gelen ulus temsilcileri -milletvekilleri- 23 Nisan 1920 günü Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa’yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Bir yandan efeler, dadaşlar, seymenler bulundukları yörede düşmana karşı koydular. Öte yandan düzenli ordular İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da savaştılar. Yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı.





Tahtını, rahatını düşünen padişah, yenilen düşmanla birlikte yurdumuzdan kaçtı. İmzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet doğdu. Bu doğan devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti.



İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923′te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923′te Ankara Başkent oldu. Atatürk ; düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra, çoktan beri tasarladığı cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırdı. Onlara , “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” Dedi.



29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verildi. Meclis önergeyi kabul etti.



Böylece ülkemizde cumhuriyet yönetimi kuruldu. Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet’in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı.



Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet’i korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın ödevidir.