3 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 3 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var?
3 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM 3 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Salı ve Cuma günleri yenilenen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Uygun fiyat avantajı ile kalitel ürünleri sunan BİM'de bu hafta yine birbirinden güzel fırsatlar raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; Duracell Taşınabilir Şarj Aleti 99 TL'den, Duracell Pil Şarj Aleti + 4 Adet Pil 75 TL'den, Duracell Simply İnce Pil AAA 12'li 19,90 TL'den ve Duracell Simply Kalem Pil AA 12'li 19,90 TL'den satılacak.
BİM 3 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 3 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Salı ve Cuma günleri yenilenen aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyat avantajı ile kalitel ürünleri sunan BİM'de bu hafta yine birbirinden güzel fırsatlar raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; Duracell Taşınabilir Şarj Aleti 99 TL'den, Duracell Pil Şarj Aleti + 4 Adet Pil 75 TL'den, Duracell Simply İnce Pil AAA 12'li 19,90 TL'den ve Duracell Simply Kalem Pil AA 12'li 19,90 TL'den satışa çıkarılacak.
BİM 3 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM'de bu hafta; Duracell Taşınabilir Şarj Aleti 99 TL'den, Duracell Pil Şarj Aleti + 4 Adet Pil 75 TL'den, Duracell Simply İnce Pil AAA 12'li 19,90 TL'den ve Duracell Simply Kalem Pil AA 12'li 19,90 TL'den ve Duracell 2032 Pil 2'li 9,90 TL'den satışa çıkarılacak.
3 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!
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