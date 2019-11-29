18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7626
  • 6,3448
  • 270.264
  • 107360
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

3 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 3 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var?

3 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM 3 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Salı ve Cuma günleri yenilenen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. Uygun fiyat avantajı ile kalitel ürünleri sunan BİM'de bu hafta yine birbirinden güzel fırsatlar raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; Duracell Taşınabilir Şarj Aleti 99 TL'den, Duracell Pil Şarj Aleti + 4 Adet Pil 75 TL'den, Duracell Simply İnce Pil AAA 12'li 19,90 TL'den ve Duracell Simply Kalem Pil AA 12'li 19,90 TL'den satılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BİM 3 Aralık aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 3 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. Salı ve Cuma günleri yenilenen aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyat avantajı ile kalitel ürünleri sunan BİM'de bu hafta yine birbirinden güzel fırsatlar raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta; Duracell Taşınabilir Şarj Aleti 99 TL'den, Duracell Pil Şarj Aleti + 4 Adet Pil 75 TL'den, Duracell Simply İnce Pil AAA 12'li 19,90 TL'den ve Duracell Simply Kalem Pil AA 12'li 19,90 TL'den satışa çıkarılacak. 
 
BİM 3 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM'de bu hafta; Duracell Taşınabilir Şarj Aleti 99 TL'den, Duracell Pil Şarj Aleti + 4 Adet Pil 75 TL'den, Duracell Simply İnce Pil AAA 12'li 19,90 TL'den ve Duracell Simply Kalem Pil AA 12'li 19,90 TL'den ve Duracell 2032 Pil 2'li 9,90 TL'den satışa çıkarılacak. 
 
3 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 

Mehmetçiğe yerli ve milli destek! Teslimat 52 bini geçti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Eylem hazırlığındaydılar! Etkisiz hale getirildiler

Eylem hazırlığındaydılar! Etkisiz hale getirildiler

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

Ödediğiniz para boşuna gidebilir! 'Efsane Cuma'yla ilgili önemli uyarı

Ödediğiniz para boşuna gidebilir! 'Efsane Cuma'yla ilgili önemli uyarı

Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı

Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koydu, görenler duygulandı

Ev almak için en avantajlı dönem

Ev almak için en avantajlı dönem

The Simpsons'dan kötü haber

The Simpsons'dan kötü haber
 

POPÜLER HABERLER

Rusya´dan ateşlenen balistik füze Kazakistan´daki hedefi vurdu

Rusya´dan ateşlenen balistik füze Kazakistan´daki hedefi vurdu

Geçiş süresi 6 dakikaya inecek! İşte adım adım yapım aşaması

Geçiş süresi 6 dakikaya inecek! İşte adım adım yapım aşaması

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırladı: Türkiye'deki 18 inanç gözdesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırladı: Türkiye'deki 18 inanç gözdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA