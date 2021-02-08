08 Şubat 2021 Pazartesi 12:31 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 12:31

3 aylar ne zaman başlıyor? İslam alemi için çok önemli bir yere sahip olan Üç aylar yaklaşıyor. üç aylarda yapılan ibadetlerin feyzi ve sevabı diğer zamanlara göre kat kat fazladır. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç ayların içerisinde; Regaib Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili yer alıyor. 3 aylarda, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler idrak ediliyor. Peki 3 aylar ne zaman başlıyor? İşte Diyanet'in yayımladığı takvime göre 3 aylar başlangıcı 2021 kandil tarihleri.

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mübarek üç aylar için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 dini günler takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan'ı içerisine alan 3 ayların başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Buna göre; 3 aylar ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 dini günler takvimine göre, 3 aylar başlangıcı 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe denk geliyor. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

3 AYLAR BAŞLANGICI 2021 DİYANET TAKVİMİ

2021'de üç aylar 13 Şubat günü Receb ayıyla birlikte başlayacak. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise 18 Şubat 2021 günü idrak edilecek.

Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise yine Receb ayında 10 Mart günü olacak.

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayında ise çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 8 Mayıs günüdür.

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı- 13 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı - 20 Temmuz Salı

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Şubat ayına denk geliyor.

Bu yıl Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Miraç Kandili 10 Mart, Berat Kandili ise 27 Mart'ta kutlanacak.

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