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Defne bebek dişleriyle dünyaya geldi

İstanbul´da yaşayan Özlem ve Görkem Yüceer çiftinin ilk çocukları Defne bebek, alt damağında iki dişiyle dünyaya geldi. Durum karşısında aile şaşkınlığını gizleyemezken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, bu durumun 3 bin doğumda bir görüldüğünü ve dişlerin cerrahi müdahaleyle alınması gerektiğini söyledi.

  • DHA
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İstanbul´da yaşayan Özlem (30) ve Görkem Yüceer (36) çiftinin iki hafta önce bir kız bebekleri dünyaya geldi. Diğer bebeklerden farklı olarak alt iki dişiyle hayata gözlerini açan Defne, hem ailesini hem de doktorları şaşırttı. Defne bebeğin dişlerinin cerrahi operasyonla alınacağı belirtildi. Bebeğinin dişli doğduğunu ilk duyduğunda bunun şaka olduğunu zannettiğini söyleyen anne Özlem Yüceer, "Daha önce böyle bir şey hiç duymamıştım, çok şaşkınım" dedi.
 
"HAMİLEYKEN RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM"
 
 
'Bebeğimin dişlerini görene kadar duruma inanamadım' diyen Özlem Yüceer, "Daha sonra gördüğümde ve beslenmeye başladığımda daha da fark ettim. Bizim için şaşırtıcı bir durum oldu. Dişlerin alınacağı ve bunun korkulacak bir işlem olmadığı söylendi. Dişleri en kısa zamanda çektirip bebeğimiz normal hayatına devam edecek. Doğumdan önce 7 aylık hamileyken Defne'nin dişli doğduğunu rüyamda görmüştüm. Doğumda söylenince aklıma o rüya geldi. Benim için enteresan bir an oldu" ifadelerini kullandı.
 
"DİŞLİ BEBEK DEDİKLERİNDE İNATÇI ZANNETTİM"
 
 
Dişlerin en kısa zamanda uzmanlar tarafından alınacağını belirten baba Görkem Yüceer de "İlk duyduğumda çok şaşırdım. 'Dişli bebeğiniz oldu' dediklerinde inatçı demek istiyorlar zannettim. Defne bizim için özel bir bebekti. Doğumun etkisiyle daha da özelleşti. Şu an bize çok büyük bir zararı yok ama kendi sağlığı için en kısa zamanda uzmanlar tarafından alınsın istiyoruz. Umarım süt dişlerine de zararı olmaz ve hayatı boyunca şanslı bir çocuk olur" diye konuştu.
 
"3 BİN DOĞUMDA BİR GÖRÜLÜYOR"
 
 
Doğumu gerçekleştiren İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır ise tıp dilinde 'natal diş' adı verilen doğum dişleri hakkında şu bilgileri verdi:
 
"Aslında çok sık rastladığımız bir durum değil. Benim başıma ikinci defa geliyor. Dünya istatistiklerine baktığımızda 3 bin doğumda bir görülüyor. Bizim için Defne bebeğin dişli doğması bir sürpriz oldu. İşin özünde bu dişler bebek için ciddi problemler oluşturmaz ancak bunlar süt dişi formatında oluştuğu ve kemiği tutmadığı için sallanarak düşme ihtimali ve bebeğin bu dişi yutma riski söz konusudur. Bebeğin emme ve beslenmesinde problem yaratabilir. Koordinasyonu gelişmediğinden bebek dudağını ve dilini yaralayabilir. O nedenle dişlerin alınmasının uygun olduğunu düşünüyoruz."
 
"DİŞLERİ ÇIKACAK KORKULACAK BİR DURUM YOK"
 
 
Bebeğin dişli doğmasında belirlenmiş kesin bir neden olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, "Bir problem yaratmadığından ve tekrardan dişler çıkacağından detaya inilmemiş. Defne bebeğin dişleri beklendiğinden daha sağlam. Biz dişleri takibe başladık ve yavaş yavaş sallanmaya ve kendini bırakmaya başladığı zaman dişler alınacak. Bebeğin damağı yumuşak olduğundan alınması daha kolay olacak. İlgili diş hekimleri bu çekimi yapacak. Zamanı geldiğinde süt dişleri çıkacak. Yani korkulacak bir durum yok" değerlendirmesinde bulundu.
 

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