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Yaşam

3 gün önce kiralanan evde doğal gazdan zehirlenen 2 kız kardeş hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, doğal gazdan zehirlendikleri iddia edilen 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

AA12 Ocak 2024 Cuma 17:28 - Güncelleme:
3 gün önce kiralanan evde doğal gazdan zehirlenen 2 kız kardeş hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinde kızlarını yerde hareketsiz yatarken gören anne Tayyibe L. (40), durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ayşe (16) ve Leman Nur Yalçın'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğal gazdan zehirlendikleri öne sürülen Ayşe ve Leman Nur Yalçın'ın cesetleri, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada doğal gaz ekiplerinin, cihaz ile yaptıkları ölçümlerde mutfak kısmında yoğun gaz tespit edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ailenin evi 3 gün önce kiraladığı ifade edildi.

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