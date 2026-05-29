İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,8967
  • EURO
    53,6415
  • ALTIN
    6761.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 3 metrelik yılanlar tüm evi sardı! Çaresiz aile: Geceleri uyuyamıyoruz
Yaşam

3 metrelik yılanlar tüm evi sardı! Çaresiz aile: Geceleri uyuyamıyoruz

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan bir aile, evlerinde sık sık görülen yılanlar nedeniyle büyük korku yaşıyor. Özellikle çocukların bulunduğu evde tedirginlik yaşadıklarını ifade eden aile, geceleri rahat uyuyamadıklarını dile getirdi. Öte yandan bazı yılanların yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğunu öne sürdü.

IHA29 Mayıs 2026 Cuma 17:29 - Güncelleme:
3 metrelik yılanlar tüm evi sardı! Çaresiz aile: Geceleri uyuyamıyoruz
ABONE OL

Ailenin iddiasına göre yılanlar zaman zaman tuvalet giderinden, zaman zaman ise kapının açık kalması durumunda doğrudan evin içine giriyor. Uzun süredir yılanlarla mücadele ettiklerini belirten ev sakinleri, bazı günler evin içerisinden iki yılan çıkardıklarını söyledi.

"GECELERİ RAHAT UYUYAMIYORUZ"

Özellikle çocukların bulunduğu evde tedirginlik yaşadıklarını ifade eden aile, geceleri rahat uyuyamadıklarını dile getirdi.

Evin temel kısmındaki boşluklar ve çatlaklarda çok sayıda yılan görüldüğünü belirten vatandaşlar, bazı yılanların yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğunu öne sürdü. Evin çevresinde ve duvar diplerinde sık sık ortaya çıkan yılanlar nedeniyle aile üyeleri dışarı çıkarken ve eve girerken dikkatli davranmak zorunda kaldıklarını söyledi.

MAHALLE SAKİNLERİ GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASINI İSTEDİ

Mahalle sakinleri de bölgede son dönemde yılan sayısında artış yaşandığını belirterek, yetkililerden inceleme yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Yılanların görüldüğü evde yaşayan aile, yaşadıkları korkunun son bulması için destek beklediklerini ifade etti.

  • yılan korkusu
  • yılan tehlikesi
  • yılan saldırısı

ÖNERİLEN VİDEO

Yol verme kavgasında taksiciyi bıçakladı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.