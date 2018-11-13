3 padişah 12 cumhurbaşkanı gördü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan ve 3 padişah ile 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 118 yaşındaki Fatma Bingöl, yıllara meydan okuyor.

Selanik'te Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde 1900'de dünyaya gelen Bingöl, çocuk yaşlarda ailesiyle Karacabey ilçesine göç etti.

Daha sonra Mustafakemalpaşa'ya bağlı kırsal Kumkadı Mahallesi'ne gelin olarak giden Bingöl, burada 6 çocuk ve 17 torun sahibi oldu.

Çocuklarından dördünü kaybeden, eşi de 20 yıl önce vefat eden Bingöl, 80 yaşındaki kızıyla hayatını devam ettiriyor.

Mahalleyi ziyarete gelenler, en büyük torunu 61 yaşında olan, 2. Abdülhamit, 5. Mehmed Reşad ve son padişah Mehmed Vahdeddin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Bingöl'ü görmeden, elini öpmeden gitmiyor.

Nerede doğduğu dışında eskiye dair fazla bir şey hatırlayamayan, ikinci asrını yaşayan Bingöl, sorulan soruların birçoğunu yanıtsız bırakıyor.

Bingöl ile beraber yaşayan 80 yaşındaki kızı Cemile Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesine 2 yıldır baktığını anlattı.

Kendi eşinin de yıllar önce vefat ettiğini belirten Baltacı, "Annemin 6 çocuğundan 4'ü öldü. Ben ve 60 yaşında bir kardeşim hayattayız. Bunun dışında 17 torununun tamamı sağ." dedi.

Baltacı, annesinin yaşlılık aylığıyla geçindiklerini anlatarak, "Günümüz bahçede ve evde oturmakla geçiyor. Annem öğleye kadar uyur. Sonra ben onu çıkarıp gezdiririm. En büyük kızı benim. Annemin kulakları duymuyor. Ben de dizlerimden rahatsızım." diye konuştu.

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- "113 yaşına kadar tarlalarda çalıştı"

Mahalle Muhtarı Mustafa Ateş de Fatma Bingöl'ün 20 yıl önce eşini kaybettiğini söyledi.

Ateş, muhtarlık olarak kendisine yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Fatma ninemiz 118 yaşında ve 5 yıl öncesine kadar domates bahçesinde çalışıyordu. 113 yaşına kadar tarlalarda çalıştı. Erken evlenmiş, 6 çocuğu olmuş onları anlatıyordu. Şu an marketten ekmeğini bile kendisi alır. Sadece kulakları ağır işitiyor. Bir de geçmişi tam hatırlayamıyor." ifadesini kullandı.

Fatma nineye devletin sahip çıktığını dile getiren Ateş, "Dünyadaki en yaşlı insanlar arasında yer alıyor. Mahallemize gelen giden misafirlerimiz de merak ediyor. Onları Fatma ninemizle tanıştırıp geçmişe dair ufak tefek bilgiler almaya çalışıyoruz." dedi.