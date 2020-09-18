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Yaşam

31 ayrı suçtan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 31 ayrı suç kaydı bulunan kişi sahte kimlikle yakalandı.

DHA18 Eylül 2020 Cuma 00:14 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 00:14
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Olay, saat 16.00 sıralarında Orta Mahalle'de meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park ekipleri, durumundan şüphelendiği 10 BL 763 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve ona ait 14 adet kartuş, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 22 adet mermi ele geçirildi. Çelişkili ifade veren T.G.'nin GBT sorgusunda kimliğinin sahte olduğu ortaya çıktı. Yapılan kimlik tespitinde T.K. olduğu öğrenilen kişinin Balıkesir Sındırgı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2 ayrı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan ve 29 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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