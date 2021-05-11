31 yaşındaki Merve hemşire koronavirüsten öldü, sezaryenle doğan bebeği yaşam savaşı veriyor

DHA 11 Mayıs 2021 Salı 12:55 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 12:55

Zara ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Sefa Cesur ile 2 yıllık evli olan hemşire Merve Cesur, 29 Nisan'da rahatsızlandı. Koronavirüs teşhisi konulan Merve Cesur, Sivas Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cesur'un durumu ağırlaşınca karnındaki 8 aylık kız bebeği, 6 Mayıs günü sezaryenle alındı. Bebek yoğun bakıma alınırken, Merve Cesur, 9 Mayıs günü Anneler Günü'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Merve Cesur'un cenazesi, aynı gün kent merkezindeki Yukarı Tekke Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Minik bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.