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Yaşam

31 yaşındaki Merve hemşire koronavirüsten öldü, sezaryenle doğan bebeği yaşam savaşı veriyor

Sivas'ta hamile olan hemşire Merve Cesur (31), anneler Günü'nde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü. Ölümünden 3 gün önce sezaryenle alınan Cesur'un 8 aylık bebeğinin tedavisi sürüyor.

DHA11 Mayıs 2021 Salı 12:55 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 12:55
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Zara ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Sefa Cesur ile 2 yıllık evli olan hemşire Merve Cesur, 29 Nisan'da rahatsızlandı. Koronavirüs teşhisi konulan Merve Cesur, Sivas Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cesur'un durumu ağırlaşınca karnındaki 8 aylık kız bebeği, 6 Mayıs günü sezaryenle alındı. Bebek yoğun bakıma alınırken, Merve Cesur, 9 Mayıs günü Anneler Günü'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Merve Cesur'un cenazesi, aynı gün kent merkezindeki Yukarı Tekke Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Minik bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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