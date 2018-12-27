4 ilde eğitime bir gün ara verildi

Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde tek tek tatil haberleri geliyor. Son gelen haberlere göre Kars ve Niğde genelinde, Erzincan'ın 3, Ordu'nun 15 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

NİĞDE VE KARS GENELİNDE 1 GÜN TATİL

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Niğde il genelinde bugün eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kars'ta dün geceden itibaren kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede zaman zaman etkili olan tipi de yolların kapanmasına neden oluyor. Kars Valiliğinde yapılan yazılı açıklamada da "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir." bilgisi verildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ERZİNCAN VE ORDU'NUN BİRKAÇ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç, Kemah ve Refahiye ilçelerinde bu gün eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik verilere göre, il genelinde hüküm süren yoğun kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayının meydana geleceği değerlendirildi. Buna göre öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerimizdeki resmi ve özel eğitim kurumlarının tamamında, Altınordu ilçesinin Gerce, Cumhuriyet ve Yağızlı Mahallesi'ndeki, İkizce ilçesi ilçe merkezi haricindeki okullarda, Ünye ilçesinde ise Yenikent ve Pelitliyatak Mahallelerindeki okullarda, 27 Aralık Perşembe günü 1 gün eğitim öğretime ara verildiği açıklandı.