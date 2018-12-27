4 ilde eğitime bir gün ara verildi
Kars ve Niğde genelinde, Erzincan'ın 3 Ordu'nun 15 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
- AA, İHA
Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde tek tek tatil haberleri geliyor. Son gelen haberlere göre Kars ve Niğde genelinde, Erzincan'ın 3, Ordu'nun 15 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.
NİĞDE VE KARS GENELİNDE 1 GÜN TATİL
Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Niğde il genelinde bugün eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi. Ayrıca açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
ERZİNCAN VE ORDU'NUN BİRKAÇ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL
Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç, Kemah ve Refahiye ilçelerinde bu gün eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
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