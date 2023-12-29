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Yaşam

5 aylık hamile eşini öldüren cani koca uçuruma yuvarlandı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Salim K'nin kullandığı araç, Mezitli köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 21:50 - Güncelleme:
5 aylık hamile eşini öldüren cani koca uçuruma yuvarlandı!
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Cengiz Topel Mahallesi'nde, Hediye K. (33) ile eşi Salim K. (31) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışma sırasında Salim K, karısını bıçakladı.

Çevredekiler, evden gelen sesler üzerine polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Hediye K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

5 aylık hamile olduğu öğrenilen Hediye K'nin cesedi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Salim K'nin kullandığı araç, Mezitli köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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