32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7469
  • 6,5469
  • 259.61
  • 95.844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

5 milyon yıllık mağara hayran bırakıyor

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi´ndeki 5 milyon yıllık Yalan Dünya Mağarası, yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakıyor.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beyrebucak Mahallesi'nde, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Yalan Dünya Mağarası, 5 milyon yaşında dikit, sarkıt ve sütunlardan oluşuyor. Yaz kış 28 derecelik ısıya sahip olan mağara 4 kilometre uzunluğa sahip. 2010 yılında Gazipaşa Kaymakamlığı ve Antalya Valiliği tarafından 450 metresi düzenlenip ışıklandırılan ve ziyarete açılan mağaranın astım hastalığına da iyi geldiği düşünülüyor ve yöre halkı tarafından bu amaçla kullanılıyor. Mağara sadece burada yaşayan özel bir yarasa cinsini de barındırıyor. Yalan Dünya Mağarası yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Yaz kış ziyarete açık olan mağarayı, her yıl artmakla birlikte yaklaşık 25 bin kişi ziyaret ediyor.
 
Yalan Dünya Mağarası işletmecisi Mehmet Uncuoğlu, "Yalan Dünya Mağarası, Türkiye'nin en uzun mağaralarından biri. 4 kilometre uzunluğunda bir mağara. Şu anda 450 metrelik bölümü gezebiliyoruz. Mağarada yaz kış sıcaklık 28 derecede sabit ve yüzde 75 neme sahip. Geziye açılmış olan 450 metrede 100 metre aralıklarla 3 büyük salon bulunuyor. Sonuna kadar aydınlatmalı, tahta yürüyüş yolları olan bir mağara. 2010 yılına kadar atıl vaziyette bir mağaraydı. Kaymakamlığın, valiliğin ortak girişimiyle turizme kazandırdık. 2018 verilerine göre 24 bin 300 civarında yerli ve yabancı ziyaretçi geldi. Bu yıl hedefimiz 50 bin ziyaretçi. Mağara 5 milyon yaşında hala yaşayan bir mağara, oluşumlarını bitirmemiş. İçeride dikit ve sarkıtların birbirine bitiştiğini ve sütunlara dönüştüğü görülüyor" dedi.
 
'BÜYÜLEYİCİYDİ'
 
Yalan Dünya Mağarası'nı gezmeye gelen Litvanyalı Lina Kavipediee, "Benim ve ailemin görmek istediğimiz bir mağaraydı. Onu da gerçekleştirmiş olduk. Mağarayı çok beğendik. İçerideki atmosfer gerçekten büyüleyiciydi" dedi.

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

İstanbullular dikkat! O köprüde 4 şerit 50 gün kapalı

İstanbullular dikkat! O köprüde 4 şerit 50 gün kapalı

LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşini bırakmıyor

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşini bırakmıyor

Bin 700 asker bu ikisinin peşinde!

Bin 700 asker bu ikisinin peşinde!

Korku filmi gibi olay! Dondurucu soğuk, zifiri karanlık, kapılar kilitli, telefonun şarjı yok...

Korku filmi gibi olay! Dondurucu soğuk, zifiri karanlık, kapılar kilitli, telefonun şarjı yok...

Kokusu ve rengiyle büyülüyor.. Litresi 70 ile 120 avro arasında

Kokusu ve rengiyle büyülüyor.. Litresi 70 ile 120 avro arasında

Asker içeri girdi! İşte ilk görüntüler

Asker içeri girdi! İşte ilk görüntüler
 

POPÜLER HABERLER

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

Başkan Erdoğan oyunu kullandı

Başkan Erdoğan oyunu kullandı

İşte diş çürüğüne engel olan besinler!

İşte diş çürüğüne engel olan besinler!

Oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işlemi sona erdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA