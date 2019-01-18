500 yıllık nakış ortaya çıkarıldı

Konya Kültür ve Turizm Müdür Abdüssettar Yarar, Kubbe-i Hadra’nın kalem işi süslemelerinde çok ciddi bir restorasyon çalışması yaptıklarını söyledi. Hazreti Mevlana’nın sandukasının yer aldığı bölümün kalem işi, nakış ve hatlarla süslü olduğunu anımsatan Yarar “Geçen yılın haziran ayında başladığımız çalışmaların bugün itibarıyla yüzde 80’ini tamamladık. Aksilik çıkmazsa mart ayı ortasında bitireceğimizi ümit ediyorum.” diye konuştu.