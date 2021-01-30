52 günlük zorlu sürecin ardından koronavirüsü yendi! Bu çağrıyı yaptı: Maske takın, vebal almayın

DHA 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:10 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:10

Antalya'da yaşayan Kadir Tevke, koronavirüse yakalandıktan sonra, hastanede 52 gün süren yaşam savaşını kazandı. 30 gün yoğun bakımda kalan, 22 gün boyunca da entübe solunum cihazı desteğinde olan Kadir Tevke, kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti. Hastalığa Döşemealtı'ndaki köyünde yakalandığını, ilk önce grip şeklinde başladığını söyleyen Tevke, "Doktora gittiğimde korona olduğumu söylediler. Gittikçe kötüleştim, nefes alamıyordum, bitiktim. 'Çaresi var mı' diye sorduğumda 'yok' dediler. Kendimi doktorlarıma teslim ettim. Onlara güvendim ve kurtuldum. Bu hastalığı kesinlikle dikkate alsınlar. Şakası yok bu işin. 51 yaşındayım. Bugüne kadar hiç alkol ve sigara kullanmadım. Sağlığıma çok dikkat ederdim. Buna rağmen ölümden döndüm" ifadelerini kullandı.

'VEBALE GİRMESİN, MASKELERİNİ TAKSINLAR'

Koronavirüse inanmayıp maske takmayanlara uyarılarda bulunan Kadir Tevke, "Maskelerini taksınlar, sosyal mesafeye uysunlar. Yoksa vebale girerler. Maske takmayanlar belki bu hastalığın taşıyıcısıdır. Bilmeyerek başkalarına bulaştırabilirler. Suçsuz yere hastalığı bulaştırdığı kişinin hayatını tehlikeye atmasınlar. Bu hastalığa ilk önce küçük oğlum, sonra hanım yakalandı. Onlar hafif atlattı ama ben bu hastalığı çok ağır geçirdim" diye konuştu.

3 HAFTA ENTÜBE, 1 AY YOĞUN BAKIM

OFM Antalya Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Güray Özkumur, koronavirüse yakalanan, 3 hafta entübe edilip 1 ay solunum cihazına bağlanan, ardından sağlığına kavuşan Kadir Tevke'nin tedavi sürecini anlattı. Hastanın tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini aktaran Dr. Güray Özkumur, şunları söyledi:

"Kadir Bey koronavirüs tanısından sonra servisimize geldi. Servise geldiğinde solunum sıkıntısı vardı. Servis takiplerinde solunum sıkıntısının artması üzerine, yoğun bakım ünitemize aldık. 3-5 gün kadar entübe etmeden durumunu takip ettik. Hastanın her iki akciğerinde de yaygın tutulumu vardı. Solunum sıkıntısı artmıştı. Oksijen desteği ile tolere edilemeyecek duruma geldiğinde, hastaya entübasyon denilen işlemi yaptık ve solunum cihazına bağladık. 20 gün kadar süren ciddi bir yaşam mücadelesi verdi. Bu süreçte hastaya eşlik eden başka enfeksiyonlar da oldu. Birçok antibiyotik tedavisi aldı. Covid-19 tedavisi için verilen rutin ilaçlarını aldı. 20 gün sonunda solunum cihazından ayrıldı. Hastanın solunum cihazına ihtiyacı kalmayınca, normal servise indirdik."

'BU VİRÜSÜ CİDDİYE ALIN'

Koronavirüsün ciddiye alınması gereken bir hastalık olduğunu söyleyen Uz. Dr. Güray Özkumur, "Alt hastalığım yok, yaşım 30, ben hafif geçiririm demeyin. Daha önce solunum cihazına bağlı kalan, yaşam mücadelesini kaybeden hastalarımız oldu. 20 gün entübe kalıp bu kadar iyi toparlayan hasta çok nadir oluyor. O yüzden biz de çok mutluyuz" diye konuştu.

Covid-19 hastalığını atlatan kişilerde, ilerleyen dönemlerde damar içi pıhtılaşma sorununun ortaya çıkabileceği uyarısını yapan Uz. Dr. Güray Özkumur, şunları söyledi:

"Hastalığı atlatan kişilerin, 'Ben Covid-19 oldum, bir daha yakalanmam' fikrinden vazgeçmesi gerekir. Covid-19 hastalığını geçiren birçok kişide bilinmeyen, ileride karşımıza çıkacak problemler olabilir. Daha çok gördüğümüz trombus dediğimiz, damar içi pıhtılaşmalar çok olabiliyor. Bu nedenle kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz. Covid-19 hastalığını geçiren hastalar, sigara içiyorlarsa sigarayı bırakmaları gerekiyor. Covid-19 olduktan sonra ikinci kez bu hastalığa yakalanan insanlarla karşılaşıyoruz. Hastalar hem bulaştırıcılık hem de kendi sağlıkları açısından maske mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri gerekiyor."